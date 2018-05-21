21.05.2018, 15:01

Пекинские студенты приветствовали мэра Таллинна песней Раймонда Валгре

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rus.delfi.ee
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Пекинские студенты приветствовали мэра Таллинна песней Раймонда Валгре
Фото: Раэпресс

Мэр Таллинна Таави Аас посетил сегодня Пекинский университет иностранных языков и встретился там с китайскими студентами, изучающими эстонский язык, сообщает Раэпресс.

Заполненная китайскими студентами аудитория встретила мэра песней выдающегося эстонского композитора-песенника Раймонда Валгре "Мелодия".

Аас был поражен самим тем фактом, что среди изучаемых в университете 28 языков есть и эстонский. В беседе за торжественным обедом вице-президент университета Зу Пейфен и Таави Аас обсудили возможности обучения в Эстонии и Китае.

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