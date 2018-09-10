Пеэтер Эрнитс покинул Центристскую партию и присоединился к EKRE(15)
Член парламентской фракции Центристской партии и комиссии по окружающей среде Пеэтер Эрнитс сегодня вышел из партии. Он собирается стать членом EKRE.
Член парламентской фракции Центристской партии и комиссии по окружающей среде Пеэтер Эрнитс сегодня вышел из партии. Он собирается стать членом EKRE.
Эрнитс вступил в Центристскую партию 1 сентября 2015 года и на последних выборах в Рийгикогу, баллотируясь в Йыгевамаа и Тартумаа, получил 824 голоса.
Теперь же он дал согласие участвовать в предстоящих выборах в списках EKRE. О конкретной позиции с ним еще не договорились, но он примет участие во внутрипартийных выборах.
"За последние четыре года мир кардинально поменялся, и я убежден, что в данный сложный период EKRE является единственной политической силой, которая сможет максимально защитить суверенитет Эстонии. Со своей стороны хочу поддержать эту силу", — объяснил Эрнитс. Он считает, что у консерваторов есть реальная возможность избавиться от стагнации, которую создали находящиеся у власти партии.
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