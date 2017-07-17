Сегодня Пеэп Яхило приступил к выполнению обязанностей директора Канцелярии Рийгикогу. Правление Рийгикогу выбрало Яхило из 26 кандидатов в марте этого года, сообщает Пресс-служба Рийгикогу.

”Вступаю в эту должность с большим волнением, потому что Рийгикогу и Канцелярия Рийгикогу — один из важнейших конституционных институтов Эстонии. Я считаю, что с помощью приверженных своему делу и компетентных служащих мы сможем наилучшим образом помочь в принятии важнейших для Эстонской Республики решений и в организации работы Рийгикогу: открыто, профессионально и честно, — сказал Пеэп Яхило. — Я внесу свой вклад для того, чтобы деятельность Рийгикогу была всем понятна, а репутация — чиста. В новой должности надеюсь, что смогу использовать и те знания и опыт, что приобрел за 25 лет работы дипломатом и в Министерстве иностранных дел”.

В течение своей длинной дипломатической карьеры Яхило был послом Эстонии в Голландии, Индии, Албании, Греции, на Кипре, в Исландии и Норвегии. Он был постоянным представителем Эстонии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и советником / временным поверенным в делах в Великобритании. В 2009–2012 гг. Яхило был вице-канцлером Министерства иностранных дел по административным вопросам. Он также был генеральным директором отдела внутреннего аудита и отдела персонала. С 1992 по 1993 год он был советником Президента Республики по иностранным делам.

Пеэп Яхило женат, у него есть три дочери и сын.

Правление Рийгикогу объявило конкурс на пост директора Канцелярии Рийгикогу в январе. В марте правление Рийгикогу в сотрудничестве с собранием старейшин Рийгикогу выбрало Пеэпа Яхило из 26 кандидатов, подавших свои заявления. Он вступил в должность 15 июля и пробудет на ней в течение пяти лет.

Срочный договор с предыдущим директором Канцелярии Рийгикогу, Марией Алайыэ, закончился 14 июля.