Печальный факт: жители Эстонии больше не хотят слушать отечественную музыку

Deezer – самый крупный музыкальный сервис на веб-основе в мире – опубликовал рейтинг прослушивания музыкальных композиций в Эстонии в июне и июле, который показывает, что нынешним летом отечественную музыку у нас слушают очень мало, сообщает Tele2.
Директор по коммерческим продуктам Tele2 Катрин Арон сказала, что нынешним летом самой популярной была американская рок-группа Imagine Dragons, еще в первую тройку вошли Эд Ширан и Linkin Park.
"Из эстонских исполнителей лучшие оказались на 22 месте, это реперы 5Miinust”, — сказала Арон.
Самыми популярными в июне и июле были композиция Эда Ширана "Shape of You" и безусловный главный хит этого лета — "Despacito".
Жители Эстонии в июне и июле чаще всего слушали композиции следующих исполнителей:
- Imagine Dragons
- Эд Ширан
- Linkin Park
- Дэвид Гетта
- Кельвин Харрис
- Coldplay
- Дэдди Янки
- Мартин Гаррикс
- Eminem
- Селена Гомес
ТОП композиций в этот период:
- Эд Ширан — Shape of You
- Дэдди Янки — Despacito
- Clean Bandit — Symphony (при участии Зары Ларссон)
- Чарли Пут — Attention
- Робин Шульц — OK (при участии Джеймса Бланта)
- Мартин Гаррикс — There for You
- Селена Гомес — It Ain't Me
- Мартин Йенсен — Solo Dance
- Ofenbach — Be Mine
- Джейсон Деруло — Swalla (при участии Ники Минаж и Ty Dolla $ign)
Deezer, предлагающий слушателям 43 миллиона музыкальных композиций, — это самый большой в мире музыкальный сервис на веб-основе. Сегодня у него более 10 миллионов активных пользователей в 180 странах мира. В Эстонии у Deezer около 50 000 зарегистрированных пользователей.