Печальный факт: жители Эстонии больше не хотят слушать отечественную музыку

Deezer – самый крупный музыкальный сервис на веб-основе в мире – опубликовал рейтинг прослушивания музыкальных композиций в Эстонии в июне и июле, который показывает, что нынешним летом отечественную музыку у нас слушают очень мало, сообщает Tele2.

Директор по коммерческим продуктам Tele2 Катрин Арон сказала, что нынешним летом самой популярной была американская рок-группа Imagine Dragons, еще в первую тройку вошли Эд Ширан и Linkin Park.

"Из эстонских исполнителей лучшие оказались на 22 месте, это реперы 5Miinust”, — сказала Арон.

Самыми популярными в июне и июле были композиция Эда Ширана "Shape of You" и безусловный главный хит этого лета — "Despacito".

Жители Эстонии в июне и июле чаще всего слушали композиции следующих исполнителей:

Imagine Dragons Эд Ширан Linkin Park Дэвид Гетта Кельвин Харрис Coldplay Дэдди Янки Мартин Гаррикс Eminem Селена Гомес

ТОП композиций в этот период:

Эд Ширан — Shape of You Дэдди Янки — Despacito Clean Bandit — Symphony (при участии Зары Ларссон) Чарли Пут — Attention Робин Шульц — OK (при участии Джеймса Бланта) Мартин Гаррикс — There for You Селена Гомес — It Ain't Me Мартин Йенсен — Solo Dance Ofenbach — Be Mine Джейсон Деруло — Swalla (при участии Ники Минаж и Ty Dolla $ign)

Deezer, предлагающий слушателям 43 миллиона музыкальных композиций, — это самый большой в мире музыкальный сервис на веб-основе. Сегодня у него более 10 миллионов активных пользователей в 180 странах мира. В Эстонии у Deezer около 50 000 зарегистрированных пользователей.