22.08.2017, 13:20

Печальный факт: жители Эстонии больше не хотят слушать отечественную музыку


rus.delfi.ee
EST
Caritta ja Triin ,ning kõrvaklapid
Foto: Rauno Volmar

Deezer – самый крупный музыкальный сервис на веб-основе в мире – опубликовал рейтинг прослушивания музыкальных композиций в Эстонии в июне и июле, который показывает, что нынешним летом отечественную музыку у нас слушают очень мало, сообщает Tele2.

Директор по коммерческим продуктам Tele2 Катрин Арон сказала, что нынешним летом самой популярной была американская рок-группа Imagine Dragons, еще в первую тройку вошли Эд Ширан и Linkin Park.

"Из эстонских исполнителей лучшие оказались на 22 месте, это реперы 5Miinust”, — сказала Арон.

Самыми популярными в июне и июле были композиция Эда Ширана "Shape of You" и безусловный главный хит этого лета — "Despacito".

Жители Эстонии в июне и июле чаще всего слушали композиции следующих исполнителей:

  1. Imagine Dragons
  2. Эд Ширан
  3. Linkin Park
  4. Дэвид Гетта
  5. Кельвин Харрис
  6. Coldplay
  7. Дэдди Янки
  8. Мартин Гаррикс
  9. Eminem
  10. Селена Гомес

ТОП композиций в этот период:

  1. Эд Ширан — Shape of You
  2. Дэдди Янки — Despacito
  3. Clean Bandit — Symphony (при участии Зары Ларссон)
  4. Чарли Пут — Attention
  5. Робин Шульц — OK (при участии Джеймса Бланта)
  6. Мартин Гаррикс — There for You
  7. Селена Гомес — It Ain't Me
  8. Мартин Йенсен — Solo Dance
  9. Ofenbach — Be Mine
  10. Джейсон Деруло — Swalla (при участии Ники Минаж и Ty Dolla $ign)

Deezer, предлагающий слушателям 43 миллиона музыкальных композиций, — это самый большой в мире музыкальный сервис на веб-основе. Сегодня у него более 10 миллионов активных пользователей в 180 странах мира. В Эстонии у Deezer около 50 000 зарегистрированных пользователей.

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