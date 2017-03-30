30.03.2017, 09:37

"Pealtnägija": самым опасным дорожным хулиганом Эстонии является пенсионерка из Ласнамяэ

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rus.delfi.ee
EST

Передача ”Pealtnägija” (”Очевидец”) показала сюжет о ”самом опасном участнике дорожного движения Эстонии” — пенсионерке из Ласнамяэ Валентине Тереховой, которую пользователи интернета окрестили ”Субарик”.

Около года назад активисты создали в сети Facebook группу, участники которой делятся друг с другом информацией и фотографиями Валентины на дорогах, пишет ERR. Сообщество насчитывает более 2000 членов, и все они недовольны совершаемыми пенсионеркой на дорогах опасными маневрами.

За последние четыре с половиной года по вине Валентины произошло 20 страховых случаев, в связи с чем ее платежи по страховке составляют 1600 евро в год. Согласно официальным данным за период 2012-2017, Валентина совершила больше всего аварий в стране. Второе место в ”рейтинге страховых случаев” занимает машина с всего лишь 11 эпизодами.

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