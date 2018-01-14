ПБК-зомби: миф или реальность? В гостях у типичной русскоязычной семьи

Действительно ли Первый Балтийский Канал заставляет людей думать в ритме Москвы? Издание Eesti Päevaleht решило выяснить это и отправилась в гости к русскоязычной семье, которая проводят в обществе ПБК довольно много времени.

29-летняя Лидия и 31-летний Александр Доценко вместе со своей полуторагодовалой дочкой Лерой живут в Мустамяэ. Родом они из Нарвы. Лидия считает себя настоящей нарвтиянкой. Александр родился в Азербайджане и жил в Киеве, откуда переехал в Нарву.

”Все-таки мы современные люди, многое смотрим в интернете, — рассказывает женщина. — Телевизор больше играет фоном. Но некоторые шоу смотрим постоянно, например, ”Что? Где? Когда?”. И, конечно, регулярно смотрим новости”.

Супруги отмечают, что политикой не интересуются — ни российской, ни эстонской, и что для того, чтобы в ней разбираться, надо следить за ней постоянно. ”В основном, знаем о политике столько, сколько показывают вечерние новости на ПБК. Конечно, помогает и интернет. Например, портал Delfi”, — говорит Лидия.

Рассуждая на тему утверждений о враждебности и пророссийской направленности ПБК, Лидия говорит: ”Честно говоря, я ни разу не почувствовала, что где-то кто-то раздувал бы противостояние. Скорее, они совершенно нейтральны. Предоставляют факты, а выводы делать зрителям”. Такого же мнения придерживается Александр. Правда, касается это эстонской части программы, а не новостей, передающихся напрямую из России. ”Я бы сказал, что в последние годы именно транслирующиеся из России новости пытаются культивировать патриотизм. А вот наш блок никоим образом на эмоциях играть не стремится”, — говорит глава семьи. Тем не менее, пропагандой он это называть не торопится. ”Пропаганда? Я бы это так называть не стал. Российская часть ПБК сосредоточена все же на внутренних проблемах, на жителях России. В трудные времена вера людей в государство сильно пошатнулась, и власти пытаются решить проблему при помощи СМИ”.

На вопрос о том, транслирует ли канал враждебность в отношении Эстонии, супруги в один голос уверенно заявляют, что нет. ”Нет, абсолютно, утверждаю с полной уверенностью, — говорит Лидия. — Точно их задачей не является зомбирование русскоязычного населения Эстонии. Они занимаются своими внутренними проблемами и особо не заинтересованы в нас. Об Эстонии говорят очень редко”.

Говоря о местном контенте канала, например, о передаче ”Доброе утро, Таллинн”, Лидия отмечает, что там говорится, прежде всего, о культурных событиях, коммунальных вопросах. ”Конечно, и о политике не забывают, но у меня ни разу не создалось впечатления, чтобы меня, например, склоняли голосовать за какую-то партию. Или ток-шоу ”Русский вопрос”, где участвуют представители разных партий. Всем дается слово”.

”Эстония — наша родина. Мы прожили здесь всю свою жизнь, мы работаем здесь и хотим тут остаться. Когда-то мы задумывались об отъезде, но я не хочу. Мне хорошо здесь! Хорошее государство, хороший уровень жизни, все на расстоянии вытянутой руки”, — говорит Лидия.

Супруги отемчают, что что при общении с эстонцами не видят никакого противостояния. ”Так что если ты преодолел языковой барьер, то останутся только чисто человеческие проблемы, которые существуют у всех людей, не только в конфликте между национальностями”, — резюмируют они.