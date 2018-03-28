ПБК возмущен "пропагандистской кампанией" Свободной партии Эстонии

Свободная партия с помощью рекламных плакатов атаковала Центристскую партию и ее связи с ПБК, кроме прочего назвав его "враждебным по отношению к Эстонии телеканалом". В связи с этим медиагруппа Baltijas Mediju Alianse, в которую входит ПБК, обнародовала заявление, обвинив партию в пропагандистской кампании.

Приводим заявление в полном объеме:

Медиагруппа Baltijas Mediju Alianse (ВМА), в которую входит Первый Балтийский канал (ПБК), знает об интересе общественности к нашей работе. Мы работаем на рынке Эстонии уже десять лет, и нашей главной гордостью являются такие передачи местного производства, как ”Новости Эстонии”, в которых мы непредвзято информируем русскоязычных зрителей об общественных процессах в Эстонской Республике.

Мы допускаем, что есть политические силы, которые выступают против легального бизнеса в целом и против независимых эстонских медиа в частности. Хотим обратить внимание на то, что это — маргиналы, не пользующиеся большой поддержкой населения. Однако ничто не дает им право выходить за рамки действующего законодательства Эстонской Республики. В этой связи ВМА выражает свое возмущение инициированной Свободной Партией пропагандистской кампанией, очерняющей телеканал ПБК. Размещенная на билбордах в Таллинне информация не только не соответствует действительности и вводит общество в заблуждение, но и наносит ущерб компаниям нашей медиагруппы. Что, без сомнения, и являлось целью организаторов.

Со своей стороны мы всегда открыты для диалога с общественными и правительственными организациями, в том числе с КаПо, не упоминающим ПБК как враждебный телеканал.

В то же время BMA оставляет за собой право прибегать к любым уместным формам правовой защиты.

Baltijas Mediju Alianse — международная медиагруппа, в сферу деятельности которой входит вещание телевизионных каналов и мобильные медиа (интернет и информационные экраны в общественном транспорте), а также производство контента для телевидения и других медиаканалов. ВМА объединяет 11 структурных единиц в трех странах Балтии (Латвии, Литве и Эстонии) и является одним из крупнейших балтийских медиахолдингов — как по числу медиаканалов для национальных меньшинств, так и по охвату этой аудитории.

Миссия ВМА состоит в максимальном удовлетворении запросов балтийской аудитории в местном и глобальном медиаконтенте самого высокого качества. Воплощая информационные, аналитические, развлекательные проекты на собственных медиаканалах, BMA делает это на языке своей аудитории.

Главный офис компании находится в Риге, филиалы в Таллинне и Вильнюсе. В трех балтийских странах в структурах ВМА работают более 200 человек.

Исполнительный директор Baltijas Mediju Alianse,

Антон Блинов