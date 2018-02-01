ПБК победил в конкурсе на производство и трансляцию трех передач

Таллиннская городская канцелярия заключила договор на производство и трансляцию телепередач ”Доброе утро, Таллинн”, ”Наша Столица” и ”Русский Вопрос” с ПТ ”BMA Estonia”, которое выиграло объявленный в конце прошлого года конкурс госпоставок, сообщает Raepress.

В соответствии с договором будут произведены и показаны на Первом Балтийском канале 220 передач ”Доброе утро, Таллинн!” по будням с 7:00 до 9:10 в период с января 2018 по январь 2019 года (за исключением июля). Стоимость производства 220 передач составит 301 840 евро.

Передача ”Наша столица”, посвященная городским темам, продолжительностью не менее 30 минут выйдет в эфир как минимум 40 раз с января по декабрь текущего года. Стоимость производства и трансляции составит 86 240 евро.

Также в период с февраля по декабрь 2018 года в эфир выйдет 20 передач ”Русский вопрос”, что будет стоить 105 400 евро. К суммам будет добавлен налог с оборота.