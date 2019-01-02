ПБК объяснил причину отказа от трансляции новогодней речи президента ЭР

"Изначально мы собирались транслировать речь президента, но в итоге от этой идеи пришлось отказаться. Причины такого решения чисто технические", — сказала в среду, 2 января, корреспонденту портала rus.err.ee Ирина Козыренко, директор фирмы BMA Estonia, которая представляет в Эстонии в том числе телеканал ПБК.

По ее словам, новогоднее обращение Керсти Кальюлайд не удалось показать из-за того, что глава государства второй год подряд выступала не в записи, а в прямом эфире.

В ночь на 1 января 2018 года ПБК также не показывал выступление президента по причине технического характера, поскольку у канала нет возможности использования прямого сигнала.

За год до этого число зрителей, смотревших новогоднее выступление главы эстонского государства по Первому Балтийскому каналу, достигало 99 000 человек.