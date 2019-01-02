02.01.2019, 10:00

ПБК объяснил причину отказа от трансляции новогодней речи президента ЭР

 (2)
rus.delfi.ee
EST
EV 100 aastalõpp Pärnus
EV 100 aastalõpp PärnusFoto: Ago Tammik

Первый Балтийский канал (ПБК) в 2018 году снова решил не показывать новогоднее обращение президента Эстонии Керсти Кальюлайд. От трансляции отказались по техническим причинам, информирует rus.err.ee.

"Изначально мы собирались транслировать речь президента, но в итоге от этой идеи пришлось отказаться. Причины такого решения чисто технические", — сказала в среду, 2 января, корреспонденту портала rus.err.ee Ирина Козыренко, директор фирмы BMA Estonia, которая представляет в Эстонии в том числе телеканал ПБК.

По ее словам, новогоднее обращение Керсти Кальюлайд не удалось показать из-за того, что глава государства второй год подряд выступала не в записи, а в прямом эфире.

В ночь на 1 января 2018 года ПБК также не показывал выступление президента по причине технического характера, поскольку у канала нет возможности использования прямого сигнала.

За год до этого число зрителей, смотревших новогоднее выступление главы эстонского государства по Первому Балтийскому каналу, достигало 99 000 человек.

Где фотографировали рождественскую кампанию Cellbes?
Ответь и выиграй подарочную карту на 100€!


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии