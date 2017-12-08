Патриарх Кирилл: в Эстонии проблемы с "размыванием" традиционных ценностей

Взаимодействие церкви и государства в Литве носит продуктивный и благожелательный характер, в то время как в отношении Латвии и Эстонии есть немалая обеспокоенность в связи с тенденциями, связанными с "размыванием" традиционных ценностей. Так предстоятель Русской православной церкви, патриарх Кирилл охарактеризовал положение православной церкви в странах Балтии.

Об этом говорится на официальном сайте Московского партриархата РПЦ, который цитирует слова патриарха с заседания Архиерейского собора, который проходил 29 ноября 2017 года с участием президента России Владимира Путина.

"Взаимодействие Церкви и государства в Литовской Республике носит продуктивный и взаимно благожелательный характер. Являясь, согласно Конституции, светским государством, не имеющим официальной религии, Литва признает в качестве традиционных девять религий и христианских конфессий, в число которых входит и Православие. Такое положение Православной Церкви в стране дает ряд возможностей для осуществления Виленской епархией храмоздательской, информационной и просветительской деятельности, а также гарантирует духовенству обеспечение социальными льготами", — сообщил в ходе заседания собора патриарх Кирилл.

Он также отметил отмену в стране для религиозных организаций налога на занимаемые ими земельные участки. В связи с чем епархия инициировала процесс перевода церковных земель в собственность: ранее храмы по преимуществу владели землей на основании договоров долговременной и безвозмездной аренды.

Патриарх Кирилл в общем положительно оценил опыт взаимодействия с местными администрациями в Литве: "Беспрецедентной стала ситуация, сложившаяся в связи с восстановлением Троицкого храма в городе Швенчонисе, требовавшем капитального ремонта. Государство планирует профинансировать до 80% ремонтно-восстановительных работ".

Между тем, говоря о Латвии, Кирилл отметил, что взаимоотношения церкви и органов власти страны складывались "в непростой и, подчас, весьма напряженной обстановке", сообщил партиарх на заседании собора. Отметив "устойчивый консенсус, обеспечивающий взаимопонимание" и "доброжелательные межконфессиональные взаимоотношения", он заявил, что "тревогу вызывают попытки пересмотра традиционных ценностей, в том числе семейных, на законодательном уровне".

"Не меньшую озабоченность вызывают проекты изменения школьных программ с целью внесения в них уроков по половому воспитанию, угрожающих нравственности детей и молодежи, а также активизация идеологов эвтаназии", — утверждал глава РПЦ.

В таком же ключе он высказался и об Эстонии, руководство которой "стремится поддерживать с Церковью конструктивные взаимоотношения", однако при этом "актуальнейшей проблемой Православия в Эстонии" патриарх назвал вопрос церковного разделения.

"Предпринимаемые Священноначалием меры по урегулированию этого вопроса, в том числе и его имущественной стороны, до настоящего времени не встречают содействия в лице государственной власти и руководства константинопольской юрисдикции", — констатировал Кирилл.

Он также выразил сожаление в связи с включением в законодательство Эстонии положений, как говорится на сайте Московского партиархата, "размывающих традиционные представления о семье и открывающих возможности для общественных преобразований в соответствии с новой идейной парадигмой, лишенной христианского нравственного начала".

"Усугубление и распространение этих тенденций вызывает глубокую обеспокоенность православных жителей страны", — подчеркнул Кирилл.