Патриарх Кирилл: усилия Корнилия были направлены на утверждение православия в Эстонии

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил соболезнование Священному Синоду, архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам Эстонской Православной Церкви в связи с кончиной ее Предстоятеля митрополита Таллиннского и всея Эстонии Корнилия.

"Священному Синоду, архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам Эстонской Православной Церкви

Преосвященные владыки, всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

Христос воскресе!

В эти пасхальные дни, когда мы прославляем Победителя смерти Христа, закончился земной путь одного из старейших иерархов Русской Православной Церкви — митрополита Таллиннского и всея Эстонии Корнилия.

Вся жизнь покойного была посвящена служению Богу и людям. Родившись в семье полковника царской армии, будущий владыка прошел нелегкий путь от псаломщика до Предстоятеля Эстонской Православной Церкви.

За многие годы трудов на ниве Христовой он неизменно стремился со тщанием и усердием исполнять все возлагаемые на него Священноначалием послушания, старался быть делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины (2 Тим. 2:15).