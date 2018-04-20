20.04.2018, 11:07

Патриарх Кирилл: усилия Корнилия были направлены на утверждение православия в Эстонии


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Patriarh Kirill
Patriarh KirillFoto: Sergei Pjatakov, RIA Novosti

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил соболезнование Священному Синоду, архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам Эстонской Православной Церкви в связи с кончиной ее Предстоятеля митрополита Таллиннского и всея Эстонии Корнилия.

"Священному Синоду, архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам Эстонской Православной Церкви

Преосвященные владыки, всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

Христос воскресе!

В эти пасхальные дни, когда мы прославляем Победителя смерти Христа, закончился земной путь одного из старейших иерархов Русской Православной Церкви — митрополита Таллиннского и всея Эстонии Корнилия.

Вся жизнь покойного была посвящена служению Богу и людям. Родившись в семье полковника царской армии, будущий владыка прошел нелегкий путь от псаломщика до Предстоятеля Эстонской Православной Церкви.

За многие годы трудов на ниве Христовой он неизменно стремился со тщанием и усердием исполнять все возлагаемые на него Священноначалием послушания, старался быть делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины (2 Тим. 2:15).

В далеком 1945 году он принял священный сан и более 70-ти лет предстоял Престолу Божию, вознося молитвы и прошения о всех и за вся. То были нелегкие времена гонений на Церковь, когда нужно было иметь не только крепкую веру и решимость свидетельствовать о Христе Распятом и Воскресшем, но и мужество пострадать за свои религиозные убеждения. Не миновала эта чаша и покойного: еще будучи священником, он был арестован и отбывал заключение в Мордовских лагерях.

В 1990 году Господь сподобил его принять благодать епископства. Занимая Таллиннскую кафедру, владыка немало потрудился во благо Святой Церкви, а посему снискал любовь духовных чад, клира и паствы, признание общественности. Особые его усилия были направлены на утверждение канонического Православия в Эстонии, на сохранение людей в лоне Церкви Христовой.

Выражая соболезнование всем вам в связи с кончиной Преосвященного митрополита Корнилия, возношу молитвы к Богу об упокоении его души в обителях небесных.

Вечная память новопреставленному служителю алтаря Господня.

С любовью о Христе Воскресшем"

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси.

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