27.02.2017, 11:30

Пастор, которого по ошибке пригласили на президентский прием: у жены уже было готово платье

 (7)
rus.delfi.ee
EST
Пастор, которого по ошибке пригласили на президентский прием: у жены уже было готово платье
Foto: Andres Putting

Отправленное ряпинаскому пастору Урмасу Нагелу приглашение отозвали, но на празднике по случаю годовщины республики в театре "Эстония" его имя все-таки выкрикнули.

"У супруги была проделана большая подготовка, платье тоже было готово", — говорит по ошибке приглашенный на президентский прием пастор прихода Ряпина Урмас Нагел, который не понимает, как президентская канцелярия не смогла вычеркнуть их из списка гостей праздника и их имя все-таки выкрикнули, пишет Õhtuleht.

"Я и на прием?" — подумал получивший в январе приглашение из президентской канцелярии пастор, что государство не вручило ему ни одного ордена — почему тогда сейчас такое внимание.

"Извинились несколько раз, что не думали приглашать нас на прием", — вспоминает Нагел содержание состоявшегося в прошлый понедельник телефонного разговора.

Среди местных ходят разговоры, что портниха супруги пастора из-за этого расплакалась — она действительно старалась от всей души.

Читайте полный текст статьи в Õhtuleht.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии