Пастор, которого по ошибке пригласили на президентский прием: у жены уже было готово платье

Отправленное ряпинаскому пастору Урмасу Нагелу приглашение отозвали, но на празднике по случаю годовщины республики в театре "Эстония" его имя все-таки выкрикнули.

"У супруги была проделана большая подготовка, платье тоже было готово", — говорит по ошибке приглашенный на президентский прием пастор прихода Ряпина Урмас Нагел, который не понимает, как президентская канцелярия не смогла вычеркнуть их из списка гостей праздника и их имя все-таки выкрикнули, пишет Õhtuleht.

"Я и на прием?" — подумал получивший в январе приглашение из президентской канцелярии пастор, что государство не вручило ему ни одного ордена — почему тогда сейчас такое внимание.

"Извинились несколько раз, что не думали приглашать нас на прием", — вспоминает Нагел содержание состоявшегося в прошлый понедельник телефонного разговора.

Среди местных ходят разговоры, что портниха супруги пастора из-за этого расплакалась — она действительно старалась от всей души.

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