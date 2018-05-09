09.05.2018, 15:30

Пастор Эрки Тамм: религия, которая заставляет людей рожать — это зло

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rus.delfi.ee
EST 3
kontsert
kontsertFoto: Andres Putting

На прошедшей вчера конференции в честь Дня матери духовный отец Эрки Тамм в своем докладе ”Почему религия пропагандирует рождение детей?” сказал, что боится религии, которая заставляет людей что-то делать, сообщается в пресс-релизе.

Руководитель союза EEKBK Эрки Тамм отметил, что боится такой религии, которая заставляет людей рожать или делать что-либо еще. ”Все, что вызвано не любовью — это зло. У меня большая семья — четверо детей. При заключении брака и рождении детей я не чувствовал давления со стороны церкви”.

”Семья — это наш спасательный круг, она нам помогает, и мы можем на нее положиться. Диаметр этого круга широк и захватывает разные поколения”, — сказал Эрки Тамм. ”Мы нуждаемся в поддержке, чтобы пройти по жизни. Моя семья всегда считала важной веру, это помогло перейти нам из 20-го века в 21-й. В вере нашей семьи играет важную роль все, что случается. Вера часто помогает молодым людям преодолеть чувство одиночества и создать отношения. Многие представители молодежи отказываются от семьи и брака, потому что не верят в себя. Любящие отношения мотивируют вас делать лучшее, на что вы способны”.

Владелец фабрики фортепиано Estonia Индрек Лауль рассказал в своем выступлении ”Что мне дала мама?” о прекрасных дамах Лилиан Ярви и Норе Пярт. ”Эти женщины, как и моя мать, считали очень важным хорошее образование. У меня магистерская и докторская степень. Мама всегда ценила языки и образование и приводила в пример семьи музыкантов, где были такие же ценности”.

”Родители всегда поддерживали меня и сестру, но в то же время были и требовательными. Не было такого, что если не хочешь учиться, то можно не учиться. Важным было и то, что нас специально отправили учиться подальше от дома, чтобы мы стали самостоятельными. Я поехал в Америку, у меня сейчас степень магистра и доктора. Самостоятельность ребенка — это то, на что моя мама обращала внимание. Детям необходимо найти свою дорогу”, — добавил Лауль.

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На прошедшей вчера в Nordic Hotel Forum конференции в честь Дня матери ”Женщина — это не автомат для рождения детей” выступили большое количество общественных деятелей Эстонии: бывший мэр Таллинна Иви Ээнмаа, нотариус Прийду Пярна, владелец фабрики пианино Estonia Индрек Лауль, духовник Эрки Тамм, предприниматель Кристиан Ярван, психологи Кармен Майкалу и Маргит Эмберг. В дебатах ”Почему общество не может договориться о том, какой личной жизни оно ждет от граждан?” приняли участие экономический аналитик Хардо Паюла, журналист Барби Пильвре, руководитель MTÜ Eesti Sündimusuuringud Леа Данильсон-Ярг и журналист Марика Лиллеметс.

Конференцию организует фонд SA Väärtustades Elu, под руководством которого конференции в честь Дня матери и Дня отца регулярно проходят с 2012-го года.

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