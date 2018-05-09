Пастор Эрки Тамм: религия, которая заставляет людей рожать — это зло

На прошедшей вчера конференции в честь Дня матери духовный отец Эрки Тамм в своем докладе ”Почему религия пропагандирует рождение детей?” сказал, что боится религии, которая заставляет людей что-то делать, сообщается в пресс-релизе.
Руководитель союза EEKBK Эрки Тамм отметил, что боится такой религии, которая заставляет людей рожать или делать что-либо еще. ”Все, что вызвано не любовью — это зло. У меня большая семья — четверо детей. При заключении брака и рождении детей я не чувствовал давления со стороны церкви”.
”Семья — это наш спасательный круг, она нам помогает, и мы можем на нее положиться. Диаметр этого круга широк и захватывает разные поколения”, — сказал Эрки Тамм. ”Мы нуждаемся в поддержке, чтобы пройти по жизни. Моя семья всегда считала важной веру, это помогло перейти нам из 20-го века в 21-й. В вере нашей семьи играет важную роль все, что случается. Вера часто помогает молодым людям преодолеть чувство одиночества и создать отношения. Многие представители молодежи отказываются от семьи и брака, потому что не верят в себя. Любящие отношения мотивируют вас делать лучшее, на что вы способны”.