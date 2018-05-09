Пастор Эрки Тамм: религия, которая заставляет людей рожать — это зло

Владелец фабрики фортепиано Estonia Индрек Лауль рассказал в своем выступлении ”Что мне дала мама?” о прекрасных дамах Лилиан Ярви и Норе Пярт. ”Эти женщины, как и моя мать, считали очень важным хорошее образование. У меня магистерская и докторская степень. Мама всегда ценила языки и образование и приводила в пример семьи музыкантов, где были такие же ценности”.

”Родители всегда поддерживали меня и сестру, но в то же время были и требовательными. Не было такого, что если не хочешь учиться, то можно не учиться. Важным было и то, что нас специально отправили учиться подальше от дома, чтобы мы стали самостоятельными. Я поехал в Америку, у меня сейчас степень магистра и доктора. Самостоятельность ребенка — это то, на что моя мама обращала внимание. Детям необходимо найти свою дорогу”, — добавил Лауль.

На прошедшей вчера в Nordic Hotel Forum конференции в честь Дня матери ”Женщина — это не автомат для рождения детей” выступили большое количество общественных деятелей Эстонии: бывший мэр Таллинна Иви Ээнмаа, нотариус Прийду Пярна, владелец фабрики пианино Estonia Индрек Лауль, духовник Эрки Тамм, предприниматель Кристиан Ярван, психологи Кармен Майкалу и Маргит Эмберг. В дебатах ”Почему общество не может договориться о том, какой личной жизни оно ждет от граждан?” приняли участие экономический аналитик Хардо Паюла, журналист Барби Пильвре, руководитель MTÜ Eesti Sündimusuuringud Леа Данильсон-Ярг и журналист Марика Лиллеметс.

Конференцию организует фонд SA Väärtustades Elu, под руководством которого конференции в честь Дня матери и Дня отца регулярно проходят с 2012-го года.