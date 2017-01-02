Сегодня, 2 января, автобус фирмы Lux Express, который следовавал утренним рейсом из Петербурга в Хельсинки, российские пограничники не пропустили в Финляндию. В комментариях "Вконтакте" пассажиры пишут, что им предложили на попутных машинах вернуться обратно в Петербург или же ехать в Финляндию.

Для некоторых пассажиров проблема осложнялась тем, что у них уже были куплены билеты на самолеты и паромы в Хельсинки. Дарья Манохина написала, что на границе спустя 1,5 часа ожидания водители сообщили: автобус никуда не поедет.

"Я дальше ждать не стала, села на попутку и сейчас в очереди уже на финской [границе]", — написала Дарья и добавила, что за это время автобус Lux Ekspress мимо не проезжал.

Елена Попова написала, что автобус на 14:00 из Хельсинки в Петербург тоже был отменен. По ее словам, автобусная фирма обещала оформить и прислать электронные билеты на скоростной поезд Allegro.

Наталья Ахапкина в это время находилась на автовокзале в Петербурге. По ее словам, автобусная фирма обещала доставить в Финляндию пассажиров Lux Ekspress на скоростном поезде. Через некоторое время женщина написала, что направляется на Финляндский вокзал на такси, поездку на котором тоже обещали компенсировать.

Через час Наталья написала, что им предоставили билеты на поезд. Кому-то из пассажиров представители автобусной фирмы позвонили и предложили самостоятельно купить билеты на поезд, пообещав, что все будет компенсировано.

Пользователь "ВКонтакте" Вика Щербинок написала в 12:00, что автобус Таллинн-Петербург следовал согласно графику.

Руководитель инфослужбы Lux Ekspress Марина Бахманн сказала, что данная проблема касается линии Хельсинки-Петербург. Автобусы на других линиях ходят согласно графику.