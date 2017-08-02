Пасечник с Сааремаа лишился полусотни пчелиных семей

Прошлой зимой на проживающего в поселке Асте пчеловода Пеэтера Метсхейна обрушился тяжелый удар: в одночасье погибло несколько пчелиных семей. К настоящему моменту погибло в общей сложности 49 семей.

Пасечник убежден, что за массовым убийством пчел стоят его соседи - в его ульи распылили яд для истребления мух, от которого крылатые насекомые быстро умерли.

Со своей проблемой Метсхейн обратился как в ветеринарный центр Сааремаа, так и в полицию.

”Меня там серьезно не воспринимают, делают посмешищем”, — разочарованно отметил мужчина.

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