Пасечник с Сааремаа лишился полусотни пчелиных семей

Прошлой зимой на проживающего в поселке Асте пчеловода Пеэтера Метсхейна обрушился тяжелый удар: в одночасье погибло несколько пчелиных семей. К настоящему моменту погибло в общей сложности 49 семей.
Пасечник убежден, что за массовым убийством пчел стоят его соседи - в его ульи распылили яд для истребления мух, от которого крылатые насекомые быстро умерли.
Со своей проблемой Метсхейн обратился как в ветеринарный центр Сааремаа, так и в полицию.
”Меня там серьезно не воспринимают, делают посмешищем”, — разочарованно отметил мужчина.
Подробнее читайте в Saarte Hääl.
Saue vald, Дом, 350 000 EUR
Tallinn, Квартира, 121 900 EUR
Зарегистрированные (0) Анонимные (1)