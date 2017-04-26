ПАСЕ по требованию государств-членов инициировала расследование обвинений в коррупции

Вчера президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунту было передано обращение спикеров парламентов Северных и Балтийских стран, в котором требуется инициировать независимое расследование обвинений в коррупции, адресованных депутатам ПАСЕ. После этого в Страсбурге было принято решение создать независимый орган, который проведет расследование. Орган должен состоять из трех членов.

По словам спикера Рийгикогу Эйки Нестора, семь подписавшихся государств требуют проведения независимого расследования для выявления возможных фактов коррупции. ”До сих пор наши попытки не приносили результата. Теперь расследование началось и, надеюсь, скоро все будет ясно”, — сказал Нестор.

Обращение подписали спикеры парламентов семи стран NB8: Швеции, Норвегии, Дании, Исландии, Эстонии, Латвии и Литвы.

По оценке руководителя делегации Эстонии в ПАСЕ Марианне Микко, в составе органа по расследованию должен быть по крайней мере один высокопоставленный и известный в Европе политик. ”Непосредственно после того, как письмо спикеров парламентов Северных и Балтийских стран о расследовании коррупции было передано президенту ПАСЕ, расследование было инициировано. Я рада, что ПАСЕ смогла проявить в этом вопросе решительность и послать сигнал, что коррупция неприемлема”, — сказала Микко и добавила, что в организации по защите прав человека нет места для коррупции.

В Италии в Суде Милана идет процесс по делу депутата парламента Лука Волонте, который обвиняется в получении денег из Азербайджана взамен на поддержку с его стороны политических позиций Азербайджана в ПАСЕ.