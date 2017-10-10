ПАСЕ назначила Андреса Херкеля составителем рапорта по закону об образовании на Украине

На осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге во Франции член делегации Эстонии Андрес Херкель получил задание составить срочный рапорт о законе об образовании на Украине.

Вопрос на пленарном заседании был поднят по предложению Венгрии и Румынии.

”Проблема в том, как за три года на государственный язык обучения будут переведены школы, где преподавание ведется на венгерском, румынском, русском, польском и других языках, и будет ли сохранено качество образования. Также стоит вопрос о правах национальных меньшинств на свою культуру”, — сказал Херкель. По его оценке, переход должен занять больше времени и необходима гибкая модель, где часть предметов может преподаваться на родном для учеников языке. ”Если несмотря на острую реакцию Венгрии и Румынии мы сможем начать искать компромиссы, то мы на верном пути”, — сказал Херкель.

В сентябре Верховная Рада Украины приняла Закон об образовании, согласно которому в течение трех лет все школы, преподающие на языках национальных меньшинств, должны полностью перейти на украинский язык обучения. Президент Петр Порошенко провозгласил закон 27 сентября.

Срочный рапорт означает, что комитет по культуре должен составить его за считанные дни, чтобы в четверг его могло обсудить пленарное заседание. В это же время закон оценивает Венецианская комиссия. По ее предыдущей оценке образованию на украинском языке необходимо было дать более высокий статус.

В осенней сессии ПАСЕ также участвуют председатель делегации Эстонии и вице-президент ПАСЕ Марианне Микко и член делегации Эстонии Ээрик-Нийлес Кросс.