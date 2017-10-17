Партия реформ выдвинет кандидатуру Ханно Певкура на пост вице-спикера Рийгикогу

Парламентская фракция Партии реформ выдвинет кандидатуру нынешнего председателя партии Ханно Певкура на пост заместителя председателя Рийгикогу. Фракция Партии реформ поддерживает кандидатуру Юргена Лиги в качестве нового председателя партии, сообщает партия.

По словам Певкура, который собрал самое большое количество голосов в партии на местных выборах, он готов принять место вице-спикера Рийгикогу, если члены Рийгикогу предоставят ему такой мандат.

”Мы сможем выбрать нового председателя фракции, только когда будут избраны вице-спикеры. Со своей стороны я уже сегодня сказал, что мое предложение — это заместитель председателя партии Юрген Лиги, который, несомненно, является сильным выбором, будучи одним из самых давнишних парламентских политиков в Эстонии, а также частью старой гвардии Партии реформ”, — добавил Певкур.

Выборы заместителя председателя парламента состоятся в Рийгикогу в следующий понедельник, 23 октября.