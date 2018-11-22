Партия реформ требует от правительства четкую позицию по миграционному пакту ООН, угрожая вотумом недоверия

Об этом Каллас заявила вечером 21 ноября в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV, передает rus.err.ee.

"Если это правительство не может принимать решения, то да, мы планируем выдвинуть вотум недоверия, — сказала Каллас. — Не может быть так, что правительство в затруднительном положении, не может справиться с принятием решений, и ведущая оппозиционная партия должна делать эту работу. Если мы должны делать эту работу правительства, то мы хотим делать и ту работу правительства, которая касается бюджета. Мы также хотим открыть [для пересмотра] этот бюджет".

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас накануне вечером заявил, что принятие в Рийгикогу во втором чтении государственного бюджета показывает, что вызванный разногласиями по миграционному договору ООН правительственный кризис разрешился, и дальнейшая ответственность за позицию Эстонии по этому вопросу перешла из правительства в Рийгикогу.