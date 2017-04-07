Партия реформ: Ратас должен осудить высказывания Яны Тоом в поддержку Асада

По мнению правления Партии реформ, Юри Ратас должен дать четкую оценку высказываниям и деятельности одному из ведущих политиков Центристской партии Яны Тоом в отношении режима Асада.

”На протяжении лет Асад совершает преступления против собственного народа, он не раз использовал химическое оружие, при этом клялся в 2014 году, что химического оружия в Сирии нет. Недавняя атака показала, что Асад нагло лжет. Ассад должен предстать перед международным судом”, — сказал председатель Партии реформ Ханно Певкур.

”В связи с этим общество Эстонии ждет от премьер-министра и председателя Центристской партии четко выраженного осуждения в отношении деятельности одного из ведущих политиков Центристской партии Яны Тоом, которое направлено на оправдание преступлений Асада против человечества”, — подчеркнул Певкур.

По мнению Певкура, партнеры центристов по коалиции IRL и соцдемы также должны осудить высказывания Яны Тоом в поддержку режима Асада. ”В противном случае IRL и соцдемы показывают, что они молча одобряют поведение Яны Тоом”.