Партия реформ пришла к власти в 28 самоуправлениях и собирается "вернуться к своим корням"

Сегодня на собрании уполномоченных партии были подытожены результаты местных выборов 2017 года, сообщает Партия реформ в пресс-релизе. По словам председателя партии Ханно Певкура, у них есть причины гордиться результатами местных выборов.

”В этот раз мы показали лучший результат за все время. Это проявление большого доверия перед грядущими парламентскими выборами”, — сказал Ханно Певкур, председатель Партии реформ.

Партия реформ на выборах, прошедших в октябре получила 19,5% голосов и находится у власти в 28 местных самоуправлениях.

”Отличный результат на местных выборах — результат наших совместных усилий в качестве сильной команды”, — сказал Певкур однопартийцам. ”Однако доверие избирателя не означает, что мы теперь будем почивать на лаврах, мы должны воплотить в жизнь все обещания и продолжать придерживаться либеральных ценностей по всей Эстонии”.

Сегодня собравшиеся уполномоченные партии подвели итоги местных выборов, а также обсудили нынешнее состояние программы партии и ее дальнейшие шаги.

”Задача и цель Партии реформ — бороться с невежеством экономической и денежной политикой, которая зародилась в Эстонии в прошлом году”, — сказал Певкур.

”Я заверяю вас, что Партия реформ делает все возможное, чтобы вернуться к своим корням и вернуть Эстонии ее преимущество, простой и либеральной налоговой среды не позднее, чем на выборах в 2019 году”, — отметил он.

”В то же время возвращение к своим корням должно происходить через будущие решения. […] Мы должны быть инновационны, мужественны и уверенны в каждом решении для будущего Эстонии. Но есть один принцип, который не должен меняться — свобода действий и решений, то есть свобода действий человека всегда должна лежать во главе государственных принципов”, — сказал Певкур.