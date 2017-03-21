В четверг, 23.03, состоятся очередные выборы правления парламента ЭР. Партия реформ представит в качестве кандидата на пост вице-спикера Рийгикогу Таави Рыйваса.

”Так как Таави Рыйвас в свое время был премьер-министром, то и политик он опытный. Парламентская фракция Партии реформ поддерживает его кандидатуру в качестве кандидата на пост вице-спикера Рийгикогу”, — сказал председатель парламентской фракции Партии реформ Ханно Певкур.

”Эстония — парламентарная республика, и роль парламента в ней соответственная. Думаю, важно работать над тем, чтобы роль парламента увеличилась как в обеспечении законодательства, так и в представительских функциях нашей страны”, — подчеркнул Таави Рыйвас.