Партия реформ поддержит миграционный пакт, если учтут предложенные ими поправки(35)
Фракция Партии реформ решила поддержать в Рийгикогу соглашение по миграции ООН в случае, если будут учтены их предложения с поправками, сообщает rus.err.ee.
Фракция Партии реформ решила поддержать в Рийгикогу соглашение по миграции ООН в случае, если будут учтены их предложения с поправками, сообщает rus.err.ee.
"Если наши предложения пройдут, то мы поддержим проект заявления по миграционному пакту", — сказала председатель Партии реформ Кая Каллас порталу ERR Uudised.
Одно из предложений реформистов, по словам Каллас, заключается в том, чтобы это заявление ссылалось на решение правительства от 22 марта. Кроме того, правительство должно занять позицию по миграционному пакту.
Срок представления поправок — 23 ноября. По словам Каллас, комиссия по иностранным делам Рийгикогу могла бы собраться на внеочередное заседание, чтобы обсудить предложенные поправки. Псле этого можно было бы созвать внеочередное заседание Рийгикогу, считает Каллас.
"Партия реформ считает, что Эстония должна участвовать в обсуждении пакта о миграции ООН", — сказала Каллас.
Pearaamatupidaja
KAARLI HAMBAPOLIKLIINIK ...
Tähtaeg: 25.11.2018
Logistik-klienditeenindaja
TAMMISTE PERSONALIBÜROO OÜ
Tähtaeg: 29.11.2018
Kvaliteedijuht
VIČIŪNAI GRUPP (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 22.11.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.