Партия реформ планирует вотум недоверия Кадри Симсон

Оппозиционная Партия реформ планирует организовать вотум недоверия министру экономики и инфраструктуры Кадри Симсон (Центристская партия) в связи с ее участием в распределении субсидий свиноводам, одним из крупных получателей которых стало предприятие ее спутника жизни Теэта Соорма.



О намерении выразить Симсон вотум недоверия лидер Партии реформ Ханно Певкур сообщил во вторник, 12 декабря, радионовостям ERR.

По его словам, реформисты сначала проведут консультации со Свободной партией и Консервативной народной партиями, которые также находятся в оппозиции, и запросят мнение Союза отечества и Res Publica (IRL) и социал-демократов, которые вместе с Центристской партией входят в правительство.

"Сначала казалось, что причины для выражения недоверия нет, что надо держать порознь работу и семейную жизнь. Но теперь кажется, что причин более чем достаточно", — сказал Певкур.

Он добавил, что вопрос заключается в доверии к министру, которое было сильно подорвано т.н. "свиной аферой".