Партия реформ осталась без генерального секретаря

Новый генеральный секретарь Партии реформ Райт Пихельгас, который должен был вступить в должность с первого февраля, сообщил правлению партии, что не сможет выполнять обязанности генсека, передает Партия реформ.

На встрече с председателем реформистов Ханно Певкуром Пихельгас сообщил, что не сможет исполнять обязанности генсекретаря по семейным обстоятельствам, чтобы "быть поддержкой для своих близких".

Бывший генсек Партии реформ Реймо Небокат покинул должность, потому что избранный новым председателем Партии Ханно Певкур не захотел с ним работать.