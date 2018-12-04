Партия реформ назвала кандидатов, баллотирующихся в Харьюмаа, Рапламаа, а также в Мустамяэ и Нымме
Партия реформ зарегистрировала кандидатов, баллотирующихся на выборах в Рийгикогу в марте 2019 года.
Партия реформ зарегистрировала кандидатов, баллотирующихся на выборах в Рийгикогу в марте 2019 года.
В Мустамяэ и Нымме баллотируются:
"Для меня большая радость приветствовать в наших списках признанных во всей стране политиков, публичных деятелей местных самоуправлений, реформистов со стажем и совсем новых людей! Я убедилась, что в Харьюмаа живут деятельные люди, для которых важно, чтобы государство смогло создать все условия для их деятельности. Именно эти условия — простую и справедливую налоговую систему, разумное управление государством без излишней бюрократии — и есть главные обещания Партии реформ на предстоящих выборах", — сказала в своем комментарии председатель партии и номер один в списке Кая Каллас.
Окончательный список кандидатов будет утвержден на съезде Партии реформ 12 января 2019 года. Очередность кандидатов в общем всегосударственном списке выяснится после подведения итогов второго тура внутрипартийных выборов. Второй тур внутрипартийных выборов пройдёт с 5 по 12 декабря 2018 года.
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