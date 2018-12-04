Партия реформ назвала кандидатов, баллотирующихся в Харьюмаа, Рапламаа, а также в Мустамяэ и Нымме

Кая Каллас — председатель Партии Реформ

Марко Михкельсон — депутат Рийгикогу

Айвар Сыэрд — депутат Рийгикогу

Калле Паллинг — депутат Рийгикогу

Лайне Рандъярв — депутат Рийгикогу

Март Вырклаев — старейшина волости Раэ

Мадис Миллинг — депутат Рийгикогу

Тимо Суслов — вице-мэр Кейла

Андрус Умбоя — старейшина волости Йыелахтме

Тийт Вахенымм — старейшина волости Саку

Тийна Рюхка — председатель волостного собрания Раазику

Яан Алвер — член волостного собрания Ляэне-Харью

Лиана Ныгене — предприниматель

Кадри Курм — член волостного собрания Ляэне-Харью

Владас Радвилавичус — предприниматель, актёр

Маргус Соом — предприниматель в сфере строительства, вице-председатель волостного собрания Куусалу

Отть Касури — председатель комиссии по культуре и образования волостного собрания Харку

В Мустамяэ и Нымме баллотируются:

Урмас Паэт — министр иностранных дел в период 2005-2014 г.

Марис Лаури — депутат Рийгикогу

Йоханнес Керт — генерал-лейтенант в резерве, депутат Рийгикогу

Вилья Тоомаст — депутат Рийгикогу

Ынне Пиллак — мама двойняшек, депутат городского собрания Таллинна

Ээро Мерилинд — предприниматель и семейный врач

Тыну Мейел — член правления Эстонского союза плавания, член правления Keila Swimclub, главный тренер

Тоомас Кярк — член административного совета Мустамяэ

Стен Лаансоо — член административного совета Нымме

Арт Куум — эксперт в области экономики

"Для меня большая радость приветствовать в наших списках признанных во всей стране политиков, публичных деятелей местных самоуправлений, реформистов со стажем и совсем новых людей! Я убедилась, что в Харьюмаа живут деятельные люди, для которых важно, чтобы государство смогло создать все условия для их деятельности. Именно эти условия — простую и справедливую налоговую систему, разумное управление государством без излишней бюрократии — и есть главные обещания Партии реформ на предстоящих выборах", — сказала в своем комментарии председатель партии и номер один в списке Кая Каллас.

Окончательный список кандидатов будет утвержден на съезде Партии реформ 12 января 2019 года. Очередность кандидатов в общем всегосударственном списке выяснится после подведения итогов второго тура внутрипартийных выборов. Второй тур внутрипартийных выборов пройдёт с 5 по 12 декабря 2018 года.