04.12.2018, 14:12

Партия реформ назвала кандидатов, баллотирующихся в Харьюмаа, Рапламаа, а также в Мустамяэ и Нымме


rus.delfi.ee
EST
Kaja Kallas
Kaja KallasFoto: Tiit Blaat

Партия реформ зарегистрировала кандидатов, баллотирующихся на выборах в Рийгикогу в марте 2019 года.

В Харьюмаа и Рапламаа баллотируются:

  • Кая Каллас — председатель Партии Реформ
  • Марко Михкельсон — депутат Рийгикогу
  • Айвар Сыэрд — депутат Рийгикогу
  • Калле Паллинг — депутат Рийгикогу
  • Лайне Рандъярв — депутат Рийгикогу
  • Март Вырклаев — старейшина волости Раэ
  • Мадис Миллинг — депутат Рийгикогу
  • Тимо Суслов — вице-мэр Кейла
  • Андрус Умбоя — старейшина волости Йыелахтме
  • Тийт Вахенымм — старейшина волости Саку
  • Тийна Рюхка — председатель волостного собрания Раазику
  • Яан Алвер — член волостного собрания Ляэне-Харью
  • Лиана Ныгене — предприниматель
  • Кадри Курм — член волостного собрания Ляэне-Харью
  • Владас Радвилавичус — предприниматель, актёр
  • Маргус Соом — предприниматель в сфере строительства, вице-председатель волостного собрания Куусалу
  • Отть Касури — председатель комиссии по культуре и образования волостного собрания Харку

В Мустамяэ и Нымме баллотируются:

  • Урмас Паэт — министр иностранных дел в период 2005-2014 г.
  • Марис Лаури — депутат Рийгикогу
  • Йоханнес Керт — генерал-лейтенант в резерве, депутат Рийгикогу
  • Вилья Тоомаст — депутат Рийгикогу
  • Ынне Пиллак — мама двойняшек, депутат городского собрания Таллинна
  • Ээро Мерилинд — предприниматель и семейный врач
  • Тыну Мейел — член правления Эстонского союза плавания, член правления Keila Swimclub, главный тренер
  • Тоомас Кярк — член административного совета Мустамяэ
  • Стен Лаансоо — член административного совета Нымме
  • Арт Куум — эксперт в области экономики

"Для меня большая радость приветствовать в наших списках признанных во всей стране политиков, публичных деятелей местных самоуправлений, реформистов со стажем и совсем новых людей! Я убедилась, что в Харьюмаа живут деятельные люди, для которых важно, чтобы государство смогло создать все условия для их деятельности. Именно эти условия — простую и справедливую налоговую систему, разумное управление государством без излишней бюрократии — и есть главные обещания Партии реформ на предстоящих выборах", — сказала в своем комментарии председатель партии и номер один в списке Кая Каллас.

Окончательный список кандидатов будет утвержден на съезде Партии реформ 12 января 2019 года. Очередность кандидатов в общем всегосударственном списке выяснится после подведения итогов второго тура внутрипартийных выборов. Второй тур внутрипартийных выборов пройдёт с 5 по 12 декабря 2018 года.

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