Партия реформ намерена продлить время электронного голосования

С целью более активного участия избирателей в процессе выборов правление Партии реформ сделало предложение продлить время предварительного голосования и электронного голосования с нынешнего недельного периода до 10 дней. Также в будущем было бы удобно голосовать с помощью мобильного приложения, сообщает пресс-служба реформистов.

”Эстония — это э-государство, и это наша история успеха. План нынешнего правительства сократить период электронного голосования — это шаг глубоко в прошлое и нанесение вреда имиджу Эстонии как э-государству. Количество людей, голосующих электроннно, постоянно растёт. Это значит, что им нравится удобсто и безопасность процесса. Зачем ограничивать эту возможность?”, — сказал председатель Партии реформ Ханно Певкур.

Партия реформ не одинока в данном убеждении. Старший научный сотрудник Тартуского Университета, эксперт в области э-выборов Кристьян Вассиль указал на то, что все государства двигаются в направлении того, чтобы обеспечить избирателям более длительный срок для электронного и предварительного голосования. Например, в Швейцарии э-выборы длятся три недели.