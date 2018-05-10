Партия реформ инициировала законопроект о двойном гражданстве

Парламентская фракция оппозиционной Партии реформ 9 мая представила в Рийгикогу законопроект, разрешающий гражданам Эстонии по рождению также иметь гражданство США, Канады, Новой Зеландии, Австралии, Швейцарии и стран-членов ЕС или Европейской экономической зоны. Один из пунктов законопроекта также позволяет лишать полученного за особые заслуги гражданства, что, по мнению евродепутата Яны Тоом, направлено непосредственно против нее, пишет rus.err.ee.
Конституция Эстонии запрещает лишать эстонского гражданства лиц, получивших его по рождению, но в Законе о гражданстве содержится запрет на двойное гражданство, поэтому получившие гражданство какого-либо иного государства все равно обязаны отказаться от эстонского паспорта. По мнению депутата Рийгикогу от Партии реформ Юргена Лиги, эту ситуацию необходимо изменить.