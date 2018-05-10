Партия реформ инициировала законопроект о двойном гражданстве

"[Наличие] гражданства страны, которая принадлежит к той же системе ценностей, что и Эстония, не должно быть причиной лишения [эстонского гражданства]", — сказал Лиги.

Он пояснил, что список стран, с которыми реформисты хотят разрешить двойное гражданство, включает страны-члены ЕС и Европейской экономической зоны, Швейцарию, а также другие демократии, основанные на верховенстве права, такие как США, Канада, Новая Зеландия и Австралия.