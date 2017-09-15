Партия реформ: для достижения безопасности в школах надо расширить юридические права учителей

Бывший министр образования и науки Юрген Лиги представил Рийгикогу законопроект от имени Партии реформ, направленный на фиксацию юридических прав учителей для обеспечения безопасности в школах, сказано в пресс-релизе Партии реформ.

По словам Юргена Лиги, юридический вакуум нуждается в наполнении. У учителя нет уверенности, какие у него есть возможности чтобы избежать опасных ситуаций и предотвратить их, а также обеспечить безопасную и благоприятную школьную среду.

”Конечно, закон необходим в интересах учеников, для которых вообще и существует школа, и именно ученик является главным страдающим, если школа опасна, а обучение нарушено. Это изменение также оказывает прямое влияние на положение и популярность преподавательских должностей в обществе, поскольку юридическая неопределенность оставила свой след”, — сказал Лиги.

”Кроме того, репутация школы не может улучшиться, если единственным способом для вступления запретов в силу является приглашение полиции”, — объяснил Лиги.

”Основная работа по формулировке поправок была сделана в Министерстве образования и на согласовании с заинтересованными группами. Примером могут служить регуляции и практика других европейских стран (Швеция, Финляндия, Германия и Соединенное Королевство), которые также должны предотвращать опасения, что речь идет о каких-то силовых и массовых акциях”, — сказал Юрген Лиги.

Юрген Лиги отмечает, что проведенные анализы прежде всего выявили в качестве сильной стороны эстонской школы профессионализм и правоту при принятии решений со стороны учителей, и нет причин, по которым их возможность выбора должна быть исключена в критических ситуациях.

Партия реформ считает важным как можно раньше замечать опасные для детей ситуации и события и реагировать на них, а также увеличивать способствующие благополучию и развитию детей факторы. Право ребенка на безопасность также закреплено в Конвенции Организации объединенных наций о правах ребенка, но это не может быть гарантировано чрезмерным ограничением свободы действий учителя.

В целях обеспечения безопасности, для предотвращения опасных ситуаций и, при необходимости, вмешательства, Партия реформ видит поправки, которые предусматривают возможность применения в школе двух дополнительных мер.

”Во-первых, у школ могло бы быть разрешение брать на хранение предметы и вещества, которые запрещены в школах, опасны или приспособлены для повреждения или уничтожения имущества. В школах также должна остаться строго очерченная и максимально деликатная возможность для проведения контроля безопасности и досмотра личных вещей учеников”, — сказал Лиги.