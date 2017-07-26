Партия не предлагала Сависаару первый номер: "сможем обсуждать, когда он согласится баллотироваться"

Вчерашнее сообщение отстраненного от должности мэра Таллинна бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара, что Центристская партия не предлагала ему никакого первого номера, по словам генерального секретаря партии Михаила Корба, соответствует действительности.

Корб подтвердил, что Центристская партия ни лично, ни посредством СМИ не делала Эдгару Сависаару предложения баллотироваться на осенних выборах первым номером в общем списке Таллинна.

"Руководство обсуждало между собой, каким могло бы быть достойное место, которое предложить Эдгару Сависаару. В ходе обсуждения нашли, что это мог бы быть первый номер в общем списке. Это был результат одного обсуждения, который один из членов нашей партии высказал в СМИ. Мы не планировали с ним выступать", — пояснил Корб.

"Основанием для выставления кандидатуры является желание самого Эдгара Сависаара. Мы не можем поставить человека первым номером, если он не сообщил о своем согласии баллотироваться", — подчеркнул Корб, по словам которого, обсуждать конкретную позицию можно тогда, когда кандидат сообщил о своем согласии.

"Основанием для переговоров является его согласие баллотироваться в списке. Мы несколько раз говорили, что ему обеспечено достойное место", — пообещал Корб.

Сависаар пообещал принять решение о выставлении своей кандидатуры в начале августа, а утверждающий общий список Таллиннский совет соберется уже в понедельник. "Таллиннский совет — тот орган, который обсуждает этот вопрос. Члены совета решают, кто будет этим первым номером", — сказал Корб.

Автор идеи предложить первый номер в общем списке Сависаару Яна Тоом вчера сказала Delfi, что Таллиннский совет 31 июля примет решение и после этого Сависаару сделают конкретное предложение. "31 июля соберется Таллиннский совет Центристской партии, который официально утвердит это, и после этого сразу сделают официальное предложение Эдгару. Списком Таллинна занимается Таллиннский совет", — пояснила Тоом.

Корб же подчеркивает, что Сависаару не сделали прямого предложения потому, что он не дал своего согласия баллотироваться в списке Центристской партии. Таким образом, остается неясным, поговорят ли с пообещавшим сообщить свои планы относительно выставления своей кандидатуры в августе Сависааром и сделают предложение еще до его решения или только тогда, когда он даст свое обещание баллотироваться.

Эдгар Сависаар: мне никто не предлагал быть первым номером

"Некоторые центристы (Михаил Кылварт и Юри Ратас) в последнее время утверждали, будто в партии мне предложили первый номер в общем списке на муниципальных выборах в Таллинне и ждут моего ответа. На самом деле мне никто ничего такого не предлагал, и вообще такое предложение было бы несколько похоже на издевательство, как писали некоторые мои друзья. На муниципальных выборах за общий список нельзя голосовать. Можно голосовать за список округа (района). В Таллинне, как известно, восемь округов. Что касается общего списка, то по нему могут без всякого голосования распределить компенсационные мандаты, если они вообще будут. Хочу поправить тех, кто такими разговорами хочет ввести людей в заблуждение и получить голоса моих сторонников!" — написал вчера в социальной сети Сависаар.