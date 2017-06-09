Партия народного единства создает противостоящий исламизации Таллинна избирательный союз

Партия народного единства (ПНЕ), возглавляемая экс-министром иностранных дел Эстонии Кристийной Оюланд, решила сформировать избирательный союз "Наш Таллинн" (Meie Tallinn), который намерен решительно противостоять попыткам исламизации столицы Эстонии.

"Мы уже несколько месяцев занимаемся выработкой предвыборной стратегии и проводим переговоры с людьми, которые собираются баллотироваться в нашем списке, — передает rus.err.ee слова главы Таллиннского и Харьюского отделения ПНЕ Прийта Кульда. — Мы хотим внести свежую кровь в еле живой организм таллиннской власти. Мы решительно противостоим попыткам исламизации Таллинна. Нельзя строить в городе какие-нибудь мечети".

"Также мы считаем важным увеличение муниципальных домов призрения и предоставление горожанам права на бесплатную парковку на городской земле в рабочее время", — добавил Кульд.

ПНЕ была зарегистрирована 4 сентября 2014 года. На состоявшихся в марте 2015 года парламентских выборах партия не смогла преодолеть пятипроцентный барьер и не прошла в Рийгикогу.