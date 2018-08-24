Партия EKRE восстановит скандальный памятник в Лихула, установленный и снесенный в 2004 году

14 лет назад, 20 августа 2004 года, в местечке Лихула в Пярнумаа был установлен памятный камень в честь эстонских солдат, воевавших на стороне нацистской Германии. После разразившегося скандала этот монумент был 2 сентября демонтирован по распоряжению правительства ЭР, которое возглавлял тогда Юхан Партс. Теперь местное отделение Эстонской консервативно-народной партии (EKRE) намерено восстановить памятник.
Как заявил Меэлис Малк, член волостного собрания Ляэнеранна, "...памятник был установлен только для того, чтобы почтить память тех людей, кто защищал Эстонию в августе 1944 года от вторжения большевистской Красной армии, сражались и погибли во имя Эстонской республики".
Теперь, 74 года спустя тех сражений и 14 лет после установки и демонтажа первого памятника, местное отделение EKRE намерено провести торжественное мероприятие под названием "День памяти монумента в Лихула", в ходе которого, как сообщают организаторы, "участники будут петь близкие им по духу и патриотические песни". Будет также установлен временный памятник, дизайн которого копирует снесенный в 2004-м году камень.
На мероприятии выступят зам.председателя EKRE Хенн Пыллуаас, дожившие до наших дней борцы за свободу Борис Такк и Харальд Мяэпалу, бывший старейшина волости Лихула Тийт Мадиссон и член волостного собрания Ляэнеранна Меэлис Малк.
От редакции: очевидно, что речь идет об идеально спланированной провокации, в проведении которых партия EKRE изрядно поднаторела. В преддверии выборов конкуренция за право-консервативно настроенного избирателя обостряется, и поэтому в ход идут до боли знакомые приемы. Разумеется, информацию о данной инициативе с удовольствием подхватят российские СМИ, которую будут вновь писать о "героизации нацизма в Эстонии". Тем более, что помимо изображения солдата в германском мундире на камне, не исключено, что и среди "близких по духу песен" могут оказаться провокативные и разжигающие рознь "произведения".
Понятно также, что организаторы тем самым ставят в непростое положение нынешнее правительство республики, реакцию которого на данное сообщение теперь ожидает общественность.