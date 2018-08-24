Партия EKRE восстановит скандальный памятник в Лихула, установленный и снесенный в 2004 году

Как заявил Меэлис Малк, член волостного собрания Ляэнеранна, "...памятник был установлен только для того, чтобы почтить память тех людей, кто защищал Эстонию в августе 1944 года от вторжения большевистской Красной армии, сражались и погибли во имя Эстонской республики".

Теперь, 74 года спустя тех сражений и 14 лет после установки и демонтажа первого памятника, местное отделение EKRE намерено провести торжественное мероприятие под названием "День памяти монумента в Лихула", в ходе которого, как сообщают организаторы, "участники будут петь близкие им по духу и патриотические песни". Будет также установлен временный памятник, дизайн которого копирует снесенный в 2004-м году камень.

На мероприятии выступят зам.председателя EKRE Хенн Пыллуаас, дожившие до наших дней борцы за свободу Борис Такк и Харальд Мяэпалу, бывший старейшина волости Лихула Тийт Мадиссон и член волостного собрания Ляэнеранна Меэлис Малк.