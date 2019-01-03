Паромное сообщение между материком и островом Хийумаа восстановлено

Об этом сообщили радионовости ERR, напомнив, что движение судов пришлось прервать в среду утром, поскольку порывы ветра в проливе Вяйнамери местами достигали 23 метров в секунду.

В течение целого дня в среду суда не могли выйти в море.

К утру четверга ветер успокоился и первые суда на линии Рохукюла-Хельтермаа вышли в рейс в 6:30, передала фирма-оператор.