03.01.2019, 08:22
Паромное сообщение между материком и островом Хийумаа восстановлено
Паромное сообщение между материком и островом Хийумаа к утру четверга удалось полностью восстановить, суда двигаются по расписанию, пишет rus.err.ee.
Паромное сообщение между материком и островом Хийумаа к утру четверга удалось полностью восстановить, суда двигаются по расписанию, пишет rus.err.ee.
Об этом сообщили радионовости ERR, напомнив, что движение судов пришлось прервать в среду утром, поскольку порывы ветра в проливе Вяйнамери местами достигали 23 метров в секунду.
В течение целого дня в среду суда не могли выйти в море.
К утру четверга ветер успокоился и первые суда на линии Рохукюла-Хельтермаа вышли в рейс в 6:30, передала фирма-оператор.
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