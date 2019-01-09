Паром Leiger совершил экстренный ночной рейс, чтобы доставить роженицу с Хийумаа на материк

Судну пришлось выйти в незапланированный рейс, потому что вертолет не смог совершить полет из-за плохих погодных условий. Владелец парома госкомпания Tallinna Sadam сообщила об этом случае на своей странице в социальных сетях.
Он поспешил на помощь пациенту, нуждавшемуся в срочной доставке с острова Хийумаа на материк. Экстренный рейс был совершен по общему решению Департамента шоссейных дорог и фирмы TS Laevad, поскольку если существует опасность человеческой жизни, то и других вариантов здесь быть не могло.
Нам очень приятно, что смогли помочь безопасно появиться на свет маленькому человечку!"
Помощь парома Leiger была необходима, так как вертолет не смог взлететь в связи с плохой погодой, а лоцманский катер находился слишком далеко и в нем не было достаточно места для размещения медицинского транспорта.
TS Laevad сообщают, что подобный частный рейс они провели впервые.