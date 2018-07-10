10.07.2018, 13:30

Парламентская ассамблея НАТО проведет заседание в преддверии саммита

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rus.delfi.ee
EST
Mart Laari mälestusteraamat I osa, Pööre
Marko MihkelsonFoto: Karli Saul

Сегодня в Брюсселе председатель делегации Эстонии в Парламентской ассамблее НАТО Марко Михкельсон и член делегации Оудекки Лооне примут участие в мероприятии ассамблеи, предшествующем саммиту НАТО, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Михкельсон пояснил, что в преддверии саммита НАТО члены парламентов государств-участников НАТО встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить приоритеты саммита и ожидания государств в отношении результатов. ”Мы сосредоточимся на наиболее важных аспектах трансатлантических отношений”, — сказал Михкельсон и подчеркнул, что на первом месте находятся единство и надежность НАТО.

По словам Михкельсона, на саммите правительства государств-членов должны достичь консенсуса по выполнению установленной ранее цели для расходов на оборону (2% ВВП), а также по более справедливому распределению расходов для поддержки операций. ”С точки зрения Эстонии, важно дальнейшее присутствие НАТО на восточной границе альянса, — это позволит защитить Европу от возможной агрессии России”, — сказал Михкельсон.

По словам Лооне, НАТО, как многие другие международные организации, в настоящий момент находится на перепутье. Альянсу предстоит выбрать дальнейший путь развития. "Именно поэтому обсуждения в рамках парламентского измерения НАТО особенно важны. Они дают стратегический взгляд на альянс, — сказала Лооне. — В интересах Эстонии — чтобы Холодная война окончательно осталась в прошлом НАТО и чтобы альянс шагнул в будущее как союз между равными, где все могут совместно использовать знания, технологии и стандарты, и где каждый союзник надежно и эффективно защищен”.

На запланированной сегодня встрече в Брюсселе приоритеты и ожидания Парламентской ассамблеи НАТО представит президент ассамблеи Паоло Алли. Он представит позиции законодателей по ключевым для НАТО темам на саммите глав государств и правительств НАТО.

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В своем обзоре Алли рассмотрит укрепление коллективной обороны НАТО, продолжение диалога с Россией, роль НАТО в борьбе с терроризмом и стабилизации ситуации. Он также представит информацию о сотрудничестве между НАТО и ЕС, модернизации НАТО и о следующих шагах в развитии политики открытых дверей, касающихся принятия Республикой Македония приглашения о начале переговоров для вступления в НАТО.

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