Парламентская ассамблея НАТО проведет заседание в преддверии саммита

По словам Лооне, НАТО, как многие другие международные организации, в настоящий момент находится на перепутье. Альянсу предстоит выбрать дальнейший путь развития. "Именно поэтому обсуждения в рамках парламентского измерения НАТО особенно важны. Они дают стратегический взгляд на альянс, — сказала Лооне. — В интересах Эстонии — чтобы Холодная война окончательно осталась в прошлом НАТО и чтобы альянс шагнул в будущее как союз между равными, где все могут совместно использовать знания, технологии и стандарты, и где каждый союзник надежно и эффективно защищен”.

На запланированной сегодня встрече в Брюсселе приоритеты и ожидания Парламентской ассамблеи НАТО представит президент ассамблеи Паоло Алли. Он представит позиции законодателей по ключевым для НАТО темам на саммите глав государств и правительств НАТО.

В своем обзоре Алли рассмотрит укрепление коллективной обороны НАТО, продолжение диалога с Россией, роль НАТО в борьбе с терроризмом и стабилизации ситуации. Он также представит информацию о сотрудничестве между НАТО и ЕС, модернизации НАТО и о следующих шагах в развитии политики открытых дверей, касающихся принятия Республикой Македония приглашения о начале переговоров для вступления в НАТО.