Парламентарий Мярт Сультс: в ВУЗ без школьного аттестата — это бред! ”Не разводи, господин Аавиксоо, демагогию!”

После длительного перерыва бывший министр образования Яак Аавиксоо начал снова громогласно высказываться по вопросам образования. Какими достижениями в этой области он может похвастаться, спрашивает на страницах ”Учительской газеты” бывший директор школы и нынешний парламентарий Мярт Сультс и сам же отвечает на свой вопрос.

Ставка учителя — 35 часов, причем контактных. Ликвидация системы опорных специалистов и вписывание их обязанностей в должностные инструкции педагогов. Прекращение выплаты денег за классное руководство. Ликвидация квалификационных категорий учителей… — с ходу и не перечислить все его ”инновационные” новшества. Эти псевдореформы вселили в учителей неуверенность и вызвали путаницу, что неизбежно сказалось и на учениках. Циничнее же всего то, что ”реформа” системы образования все время происходила якобы ради повышения зарплаты педагогам.

Теперь, вот, новая идея о том, что в вуз можно будет поступать, не имея диплома об окончании гимназии — нужно будет лишь сдать вступительные экзамены. Как человек, долгое время руководивший школой и преподававший реальные дисциплины, осмелюсь назвать озарение Аавиксоо демагогией!

Для окончания гимназии и получения соответствующего диплома согласно ныне действующему закону необходимо пройти предусмотренную учебную программу и сдать госэкзамены. Если один из этих критериев не выполнен, то гимназическая ступень считается не пройденной, т.е. аттестат (диплом) об окончании гимназии не выдается.

В первые годы после введения госэкзаменов их влияние было положительным: ученик сам мог выбирать экзаменационные предметы (математика и сочинение были обязательными), которые одновременно являлись вступительными экзаменами в вуз. Исходя из этого, объем проверяемых знаний соответствовал гимназическому уровню. Этот порядок просуществовал до начала составления СМИ ”рейтингов” школ, после чего в учебных заведениях начался демпинг при подготовке к госэкзаменам. Это, в свою очередь, обнулило педагогическую и образовательную составляющую государственных экзаменов — важен стал лишь конечный результат, и никто больше не оценивал подвижки в знаниях гимназистов, которые и должны быть мерилом обучения и овладения новыми навыками.

Госэкзамены просто обессмыслились и стали надуманной расходной статьей для государства, которое тратит в год порядка миллиона евро на организацию госэкзамена для гимназистов (это годовой бюджет одной школы с количеством учеников до 700 человек!).

Отсюда вывод — организацию госэкзаменов для будущих выпускников гимназий следует просто прекратить. На основании школьных экзаменов и итоговых оценок выпускникам гимназий нужно выдавать документ о наличии среднего образования, на основании которого он будет допущен до вступительных экзаменов в вуз. Сдача/несдача госэкзаменов не является каким-либо критерием, особенно если для получения положительной оценки достаточно получить один балл из ста.

Так что, не разводи, господин Аавиксоо, демагогию! Ты вызываешь в учащихся различные эмоции, самая опасная из которых та, что и не надо больше учиться — в вуз так и так возьмут. Ты девальвируешь образование! Ты по-прежнему громогласно заявляешь, что госэкзамены в качестве условия окончания гимназии безнадежно устарели и что с этим нужно покончить раз и навсегда. Ты также заявляешь, что для поступления в вуз следует вернуть вступительные экзамены, степень сложности которых базируется на учебных и предметных программах для гимназий Эстонии, а также на пройденных курсах.

Да, в вуз можно будет поступить без сдачи госэкзаменов — вот, какую ”благую весть” следует распространять!