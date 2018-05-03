Парламент упростит жизнь представителям оборонной промышленности

”Эстонскую оборонную промышленность всегда ценили как в Эстонии, так и за ее пределами. На сегодняшний день у этой отрасли огромный потенциал, который мы не используем из-за различных ограничений и препятствий. Сегодня мы взяли курс на то, чтобы это исправить на законодательном уровне”, — сказал Терик.

Законопроект позволит эстонским предпринимателям изготавливать, обслуживать и экспортировать военное оружие, патроны, боеприпасы и боевые машины. По словам Терика, это позволит, например, Силам обороны Эстонии заключать договор об обслуживании не с зарубежными фирмами, а с эстонскими. Кроме того, поправки к закону создадут условия для инвестиций, а у эстонских предприятий появится возможность расширить свое производство и открыть новые рынки сбыта. ”До настоящего времени большой упор был сделан на развитие готовой продукции или разработку прототипов, так как действующий закон не позволял запускать массовое производство”, — признал Терик.

По оценке эстонского союза оборонной промышленности, если предприятия получат право на обращение с военным оружием, патронами и боеприпасами, то оборот в этой отрасли к 2023 году может достичь 60 миллионов евро и может быть создано более 150 рабочих мест.