Парламент упростит жизнь представителям оборонной промышленности

Накануне в Рийгикогу прошел первое чтение законопроект, который в значительной степени поможет развитию оборонной промышленности Эстонии, сообщает пресс-служба Центристской партии. Прогнозируемый оборот в этой отрасли может достигнуть 60 миллионов евро, что позволит создать свыше 150 новых рабочих мест.
По словам депутата Рийгикогу, члена КайтселийтаТийта Терика, изменение закона даст дополнительный стимул для экономического роста, что поможет созданию новых рабочих мест в отрасли оборонной промышленности.
”Эстонскую оборонную промышленность всегда ценили как в Эстонии, так и за ее пределами. На сегодняшний день у этой отрасли огромный потенциал, который мы не используем из-за различных ограничений и препятствий. Сегодня мы взяли курс на то, чтобы это исправить на законодательном уровне”, — сказал Терик. Законопроект позволит эстонским предпринимателям изготавливать, обслуживать и экспортировать военное оружие, патроны, боеприпасы и боевые машины. По словам Терика, это позволит, например, Силам обороны Эстонии заключать договор об обслуживании не с зарубежными фирмами, а с эстонскими. Кроме того, поправки к закону создадут условия для инвестиций, а у эстонских предприятий появится возможность расширить свое производство и открыть новые рынки сбыта. ”До настоящего времени большой упор был сделан на развитие готовой продукции или разработку прототипов, так как действующий закон не позволял запускать массовое производство”, — признал Терик.
По оценке эстонского союза оборонной промышленности, если предприятия получат право на обращение с военным оружием, патронами и боеприпасами, то оборот в этой отрасли к 2023 году может достичь 60 миллионов евро и может быть создано более 150 рабочих мест.