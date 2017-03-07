Парламент отказал России в проведении в стенах Рийгикогу фотовыставки о событиях в Сирии

Государственная дума РФ обратилась к коллегам из Эстонии с предложением провести в стенах Рийгикогу фотовыставку, посвященную событиям двух последних лет в Сирии; парламент Эстонии ответил на это предложение отказом.



Данная выставка, включающая в себя 52 фотографии, значительная часть которых ранее не публиковалась, с 16 по 20 января прошла в Государственной думе, передает rus.err.ee.

После этого Госдума обратилась к парламентам европейских государств, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также Парламентской ассамблее Советы Европы с предложением организовать проведение выставки в своих стенах.

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"Депутаты Госсдумы надеются, что данная инициатива найдет поддержку у всех, кто по-настоящему дорожит свободой слова и правом на получение информации, кто не на словах, а на деле стремится к скорейшему прекращению конфликта в Сирийской Арабской Республике и вокруг нее", — обратился к коллегам из Европы председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Накануне из стен Рийгикогу в посольство РФ был направлен официальный отрицательный ответ за подписью главы канцелярии парламента Марии Алайыэ.