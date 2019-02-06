Парки Бастионного пояса Старого города получат современное освещение

Как сообщил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, это позволит разработать планировки освещения парков Бастионного пояса — сада Канути, парка Хирве, парка Линдамяэ, Тоомпарка, площади Башен и зоны Маргариты. Так, в саду Канути 48 световых точек будут заменены экономичными LED — светильниками.

Проект распространяется на пять пилотных пунктов в Гамбурге, Таллинне, Порво, Юрмале и Альбертслунде (Дания).

Доля собственного финансирования для Таллинна составляет 29 054 евро.