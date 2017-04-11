”Парадоксально, но обыденно для Эстонии”: выделенные на реабилитацию средства закончились уже в первые недели года

Начиная с января очередь на получение услуг по реабилитации растянулась до начала следующего года. Всего в листе ожидания находятся 403 ребенка и 377 взрослых, новые ходатайства поступают каждый день, пишет Eesti Päevaleht.

Кроме того, в связи с нехваткой средств с начала года Департамент социального страхования приостановил прием новых ходатайств о предоставлении услуг по реабилитации и специального попечения (особая попечительная услуга для людей с особыми психическими потребностями).

Денег нет

В бюджете департамента на этот год на реабилитационные услуги отведено 7,5 млн евро, но уже в середине января чиновники констатировали факт невозможности предоставить услугу всем желающим. ”17 января мы оповестили об этом поставщиков услуг. Для людей это означает, что те, кто был поставлен в очередь в начале 2017 года, получит доступ к услугам лишь через год, то есть в начале 2018 года ”, — сказал руководитель отдела социальных услуг департамента Райво Пийритало.

Toom Tragel

По состоянию на начало апреля в очереди на получение реабилитационных услуг стояло 780 человек, из них — 403 детей и 191 взрослых старше 63 лет, и количество нуждающихся в услугах людей постоянно увеличивается. К концу первого квартала из выделенных на реабилитацию средств было использовано 1,9 млн евро. Остальные 5,5 млн будут потрачены на тех, кто уже получает услуги. На данный момент остается неясным, каким образом планируется с января 2018 года обеспечить услугами всех, кто уже стоит в очереди, и тех, кто еще встанет к этому времени. И будет ли это возможно вообще.

Подобный кризис наблюдается и в специальном попечении. Уже в начале года было принято решение о том, что услугу будут получать только те, кто уже ею пользуется. Это чуть более 5500 человек, подавляющее большинство которых проживает в специальных учреждениях.

Поскольку в Эстонии насчитывается около 25 000 людей с психическими расстройствами, большая их часть уже на протяжении многих лет остаются без поддерживающей услуги. Попытки специалистов сделать услугу доступной для большего количества народа и распутать клубок накопившихся социальных проблем не увенчались успехом. ”Бюджет напряженный, и Департамент социального страхования занимается его управлением”, — отметил Пийритало.

”Преступный и халатный шаг назад”

”Уму непостижимо! Это шаг на 15 лет назад. Тогда, наверное, случалось, что деньги заканчивались”, — возмущается руководитель занимающегося людьми с особыми потребностями MTÜ Tugiliis Агне Раудметс. ”Эти реформы подготавливались годами. Они могли бы использовать такие элементарные приемы, как сложение и вычитание. Они проводят реформы, но о людях никто не думает. Это очень сильно нарушает их права человека, ведь эти люди имеют право на эти услуги”, — говорит Раудметс, отмечая, что, по ее мнению, провал поднимает на смех все реформы социальной сферы.

”Зачем мы говорим о реформе трудоспособности, если деньги на поддержание и сохранение трудоспособности людей кончились?”, — удивляется она. При планировании реформы говорилось о том, что задачей является помочь людям обрести работу, поддержать их здоровье и возможность справляться с повседневными делами, а также предложить им с этой целью поддерживающие услуги.

Тем же вопросом задается и советник Союза людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата Аули Лыоке: ”Как должны люди с ограниченными возможностями справляться и стать активными, если один слой кирпичей в стене реформы отсутствует? На чем будет она держаться?” По ее словам, особенно важным является получение реабилитационных услуг для детей. ”Дети развиваются, и их способность справляться самостоятельно с повседневными делами можно существенно улучшить. Чем раньше начать, тем лучше будут результаты. То, что нуждающиеся в услуге дети вынуждены ждать в очереди, является преступным и халатным”, — критикует она.

Согласно статистике, в последнее время отклоняются все больше новых ходатайств о реабилитации. Если ранее все, кому была назначена инвалидность (недостаток здоровья), имели право на получение реабилитационных услуг, то теперь выбор делают работники Департамента социального страхования (это не касается детей и тех, у кого уже имеется действующий план реабилитации).

В прошлом квартале были рассмотрены ходатайства от 427 человек, из них 312 получили положительное, 115 — отрицательное решение. 39 человек забрали заявление в связи с неправильной трактовкой сути услуги.

”Латанием дыр в асфальте” проблему не решить

Сама министр социальной защиты Кайа Ива комментариев изданию по этому вопросу не дала, но руководитель по связям с общественностью министерства Карин Волмер сообщила, что министерство будет ходатайствовать о выделении из госбюджета дополнительных средств на финансирование социальной реабилитации и спецпопечения в 2018 году. Она отметила, что бюджет в названных сферах по сравнению предыдущими годами вырос: к примеру, в 2011 году на реабилитационные услуги было выделено 5,3 млн евро (против 7,4 млн нынешних ), а на специальное попечение 15,2 млн евро (против нынешних 25,18 млн евро).

”Организацией услуги и управлением бюджета, в том числе поиском возможных мест для экономии, занимается Департамент социального страхования. Для сокращения очередей важно, чтобы получение услуги основывалось на праве первой очереди. В этих целях ведомство планирует разработать систему оценки этого права, в результате чего помощь получали бы именно те люди, для которых она необходима и оправдана. Кроме того, департамент намерен уделять больше внимания сути и качеству предоставляемой помощи”, — написала Волмер.

По словам депутата и руководителя Эстонского союза попечителей Тийны Кангро, данную проблему невозможно решить путем ”латания дыр в асфальте”, как это на протяжении многих дел пытался делать департамент. ”Возникла парадоксальная, но столь обыденная для эстонского делопроизводства ситуация, в которой без проведения предварительных расчетов и прогнозов проводятся серьезные реформы и принимаются новые законы. К сожалению, за пределами департамента мало тех, кто со всей серьезностью относится к ситуации, а в одиночку руководители ведомства бессильны”, — сокрушается она.