ПАРАДОКС: Столичные детсады пустеют, но очереди никуда не деваются

Теперь же, смотря на статистику, можно увидеть противоположную картину: не хватает детей, а не мест.

Директор ласнамяэского детского сада Tuule Хейди Калда говорит, что их сад хоть и заполнен, но из-за своего места расположения с трудом. ”В Ласнамяэ очень много больших садиков, на 12 групп. Практически за каждым вторым жилым домом. Мы находимся во втором микрорайоне, где население не менялось уже 40 лет, и тут просто нет молодых семей”, — поясняет она.

Как и в других столичных детских садах, в ясли здесь очереди очень большие, а вот группы для детей постарше заполняются с трудом. Некоторым учреждениям приходится из-за этого просто закрывать группы.

”Нам свои места удается закрывать благодаря тому, что наш сад — эстонский. Многие русские семьи хотят, чтобы их дети ходили в эстонский сад. Половина наших детей — из русских или смешанных семей”, — говорит директор.

Детей становится меньше по нескольким причинам. Во-первых, в последние годы их просто рождается меньше. Во-вторых, многие молодые семьи живут в съемных квартирах и часто переезжают в другие районы, в связи с чем меняют садик и дети. Часть семей выбирает в качестве места жительства новые жилые районы, в которых возведена и новая инфраструктура, в том числе и садики.