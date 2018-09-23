23.09.2018, 20:30

ПАРАДОКС: Столичные детсады пустеют, но очереди никуда не деваются

 (6)
Лаура Маллене
 
Анетте Парксепп
 
EST
ПАРАДОКС: Столичные детсады пустеют, но очереди никуда не деваются
Viimaste aastate pidev jutt Tallinna lasteaiakohtade kriisist enam ei päde. Tänapäeval on hoopis lastest puudus.Foto: Priit Simson

В последние годы проживающие в Таллинне родители маленьких детей на собственной шкуре испытывали ”детсадовский кризис”. Дети, появившиеся на свет во время бума рождаемости Поющей революции, теперь сами стали родителями, и чтобы получить для своего чада место в садике, были вынуждены ставить его в очередь в буквальном смысле прямо после его рождения, пишет Eesti Päevaleht.

Теперь же, смотря на статистику, можно увидеть противоположную картину: не хватает детей, а не мест.

Директор ласнамяэского детского сада Tuule Хейди Калда говорит, что их сад хоть и заполнен, но из-за своего места расположения с трудом. ”В Ласнамяэ очень много больших садиков, на 12 групп. Практически за каждым вторым жилым домом. Мы находимся во втором микрорайоне, где население не менялось уже 40 лет, и тут просто нет молодых семей”, — поясняет она.

Как и в других столичных детских садах, в ясли здесь очереди очень большие, а вот группы для детей постарше заполняются с трудом. Некоторым учреждениям приходится из-за этого просто закрывать группы.

”Нам свои места удается закрывать благодаря тому, что наш сад — эстонский. Многие русские семьи хотят, чтобы их дети ходили в эстонский сад. Половина наших детей — из русских или смешанных семей”, — говорит директор.

Детей становится меньше по нескольким причинам. Во-первых, в последние годы их просто рождается меньше. Во-вторых, многие молодые семьи живут в съемных квартирах и часто переезжают в другие районы, в связи с чем меняют садик и дети. Часть семей выбирает в качестве места жительства новые жилые районы, в которых возведена и новая инфраструктура, в том числе и садики.

Всего в муниципальные детские сады Таллинна ходят более 21 760 детей. В этом году сады приняли около 4400 новых детей. В последние пять лет постоянно свободными оставалось около 300 мест и, казалось бы, никакой проблемы нет. Но она есть, поскольку эти свободные места предлагаются, как правило, там, где молодых семей мало. Например, желающих попасть в детский сад в центре города больше, чем мест.

С одной стороны, детям и учителям незаполненные группы только на руку. Но с другой стороны, на каждого ребенка выделяются деньги, и нехватка детей означает для детского сада брешь в бюджете.

Нехватка средств и уменьшение количества детей уже начали приводить к оптимизации. Так, город решил отказаться от модульных пристроек при детских садах. Также в некоторых садах было уменьшено количество групп и детей в группах. Но нет худа без добра, потому что это позволило открыть определенное количество новых групп для детей с особыми образовательными потребностями.

Также город использует нынешнее положение дел для того, чтобы реновировать и модернизировать детские сады. В нынешних условиях легче переместить детей в пустующие помещения на время ремонта.

Как бы то ни было, уменьшение количества детей означает и меньше работы для учителей. Об этом никто не хочет говорить вслух, но не исключено, что впереди учителей ждет принудительное снижение нагрузки и многие будут вынуждены работать в нескольких местах, чтобы набрать полную ставку.

Tallinn Hockey weekend
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