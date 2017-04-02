Парадокс больничного на выходных: ”из меня сделали идиотку!”

Работающему на выходных человеку в субботу и воскресенье лучше не заболевать, поскольку получить больничный будет крайне трудно, и пациент неизбежно столкнется с противоречием между законом и логикой.

”Я заболела, температура была 37,7 градусов. Поскольку это была суббота, и в воскресенье я должна была выйти на работу, то нужен был больничный. Я позвонила по инфономеру семейных врачей и спросила, как мне взять больничный”, — рассказала Delfi Лиза.

Консультант на том конце провода посоветовал обратиться в отделение экстренной медицины или вызвать скорую. ”Я разозлилась, так как знаю, что в помощи может нуждаться более серьезно заболевший человек, но, раз было велено, решила все-таки поехать”, — продолжила она.

”Когда я прибыла на место, то мне, словно ребенку, стали объяснять, что с такой проблемой в отделение экстренной медицины обращаться нельзя — у них и так много работы”, — вспоминает Лиза. Медсестра посоветовала ей написать семейному имейл.

”После этого меня не покидало чувство, будто из меня сделали идиотку Я вернулось домой, послала семейному письмо и получила больничный”, — говорит женщина, недоумевая, почему работник инфотелефона не посоветовала ей столь простого решения.

Тем не менее, выяснилось, что рекомендация вызвать скорую или обратиться в травмпункт была правильной, поскольку семейный врач по закону не имеет права выписывать пациенту больничный без личного осмотра, а также задним числом.

Руководитель службы по связям с общественностью Департамента здоровья Иирис Салури подтверждает это и говорит, что сначала необходимо осмотреть пациента, задокументировать осмотр и только после этого выписать больничный. ”На выходных следует зафиксировать заболевание в отделении экстренной медицины, на основании чего семейный врач в течение двух дней выдаст больничный”, — сказала она.