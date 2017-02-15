Парад Сил обороны пройдет на площади Вабадузе

Распоряжением Tаллинской городской управы дано согласие на проведение Силами обороны парада в связи с 99-летием Эстонской Республики на площади Вабадузе, сообщает Раэпресс.

Парад состоится 24 февраля с 12.00 до 13.30, подготовка к нему будет проходить 23 февраля с 12.00 до 24.00 и 24 февраля с 11.00.

На время подготовки и проведения парада вводятся ограничения в парковке и движении транспорта, в том числе общественного.