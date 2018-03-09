Папа Римский приедет в Эстонию 25 сентября

Папа Римский Франциск посетит Эстонию с однодневным визитом 25 сентября - это на неделю позже, чем ранее анонсировалось.

Во время визита в страны Балтии Папа Римский с 22 по 23 сентября посетит Вильнюс и Каунас, на следующий день отправится в Ригу и Аглону, а 25 сентября прибудет в Таллинн, сообщает rus.err.ee со ссылкой на ERR.ee.

"По имеющимся данным, визит Папы Римского в страны Балтии может состояться 16-18 сентября", — комментировал ранее пресс-секретарь президента Эстонии Таави Линнамяэ.

"В последний раз Папа Римский посещал нашу страну 25 лет назад. Для нас большая честь, что следующий визит состоится в год празднования столетия Эстонской Республики. Правительство и народ Эстонии с нетерпением ждут в гости главу католической церкви", — говорил ранее премьер-министр Юри Ратас.

Визит Папы приурочен к столетию государственности Эстонии, Латвии и Литвы — Папа Франциск станет вторым римским понтификом, который приедет в Эстонию, после Иоанна Павла II, визит которого состоялся 10 сентября 1993 года.