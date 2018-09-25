Папа Римский на встрече с эстонской молодежью процитировал эстонскую певицу

Прекрасную фреску в алтаре этого храма венчает цитата из Евангелия от Матфея: ”Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас” (Мф.11:28). Вы, молодые христиане, можете найти сходства вашей жизни с этим отрывком из Евангелия.

В предыдущих строках Матфей рассказывает нам о том, что Иисус был опечален тем, что люди нередко оставляли его проповеди без внимания (см. Мф. 11:16-19). Также и вы, будучи молодыми людьми, иной раз чувствуете, что взрослые не понимают ваших надежд и стремлений, с недоверием относятся к вашему счастью и к вашим тревогам, осуждают вас за ваши поступки. Во время консультаций, предшествующих будущему Синоду, который будет посвящён теме молодёжи, многие из вас выразили пожелание иметь в своей жизни человека, который бы вас понимал, не осуждал бы вас, а также был бы способен ответить на ваши вопросы (см. Synod on Young People, Instrumentum Laboris, 132). Церковные служители, и здесь я имею в виду представителей любой институционализированной религиозной организации, иной раз имеют установки, которые позволяют им говорить, советовать, опираться на собственный опыт, вместо того, чтобы слушать, позволять задавать себе вопросы, а также руководствоваться тем, чем живёте вы. Мы знаем, что вы хотели бы, ”чтобы вас сопровождал не строгий судья, не напуганный или чрезмерно опекающий родитель, способствующий возникновению зависимых отношений, а кто-то, кто не боится собственных слабостей и позволяет засиять сокровищу, которое он хранит внутри, подобно глиняному сосуду” (ср. Кор. 2. 4:7), (ibid., 142). Сегодня я хочу сказать вам, что Церковь желает плакать вместе с вами, когда вы плачете, смехом и аплодисментами сопровождать вас в вашей радости, а также поддерживать вас в стремлении стать последователями Господа.

Иисус говорил о городах, в которых он побывал, чтобы явить свои чудеса и показать знаки великой любви и близости к людям. Его огорчило то, что люди не были способны понять, что перемены, которые он принёс, были неотложными. Он даже сказал, что жители иных городов были более упрямыми и чёрствыми, чем жители Содома (см. Мф. 11:20-24). Когда мы, взрослые, отказываемся признать какой-либо свершившийся факт, вы откровенно говорите нам: ”Разве ты этого не видишь?” Те из вас, кто более прямолинеен, могут даже сказать: ”Разве ты не понимаешь, что тебя больше никто не слушает, что тебе больше никто не верит?” Мы тоже нуждаемся в обращении, мы должны понять, что для того, чтобы быть рядом с вами, мы должны поменять многое из того, что отталкивают вас. Мы знаем, и вы нам об этом говорили, что многие молодые люди не обращаются к Церкви, потому что не видят в ней собеседника, который заслуживает внимания. На самом деле, молодые люди иной раз даже просят Церковь оставить их в покое, потому что находят её присутствие скучным или раздражающим. Их возмущают скандалы, связанные с сексом или финансами, которые не были подвергнуты недвусмысленному осуждению, неподготовленность Церкви к пониманию жизни и чувств молодёжи, а также пассивная роль, которую Церковь придаёт молодым людям (см. Synod on Young People, Instrumentum Laboris, 66). И это лишь малая часть ваших заявлений. Мы хотели бы ответить на них вашими же словами, мы хотели бы стать ”прозрачным, принимающим, честным, привлекательным, общительным, доступным, радостным и интерактивными сообществом” (ibid. 67).

В строках Евангелия, которые непосредственно предшествуют надписи над этой фреской, Иисус начинает восхвалять Отца. Он делает это потому, что осознаёт, что те, кто постиг суть его послания и кто понял его как личность, — это дети. Глядя на всех вас, собравшихся вместе и поющих, я хотел бы присоединиться к словам Иисуса и выразить своё восхищение тем, что несмотря на нехватку аргументов у Церкви, молодёжь продолжает открывать для себя Христа в наших общинах. Ибо мы знаем, что там, где есть Христос, там всегда будет обновление, там всегда будут возможности для обращения в веру и для расставания со всем, что отделяет человека от Бога и от ближнего. Там, где есть Христос, всегда присутствует Святой Дух. Вы сегодня являетесь воплощением этого чуда Христа.