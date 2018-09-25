25.09.2018, 14:13

Папа Римский на встрече с эстонской молодежью процитировал эстонскую певицу

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rus.delfi.ee
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Galerii: 24 pilti
Foto: Karin Kaljuläte

В рамках своего визита в Эстонию Папа Римский Франциск I провел в церкви Каарли экуменическую встречу с молодежью, на которой процитировал песню эстонской певицы Керли Кыйв"Любовь умерла". "Может показаться, что любовь действительно умерла, но мы знаем, что это не так, мы готовы об этом заявить, у нас есть послание к миру и мы готовы подкрепить его действиями", — заявил Папа.

Публикуем перевод речи папы Римского Франциска I в полном объеме:

"Дорогие юные друзья!

Благодарю вас за тёплое приветствие и за ваши песни! Благодарю Лисбел, Таури и Мирко за истории, которыми они поделились! Благодарю архиепископа Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмаса Вийлма за его тёплые слова, благодарю председателя Эстонского совета церквей архиепископа Андреса Пыдера, апостольского администратора в Эстонии епископа Филиппа Журдена, а также представителей различных христианских общин в Эстонии за их присутствие на этой встрече!

Всегда хорошо встретиться, поделиться историями своей жизни, своими мыслями и надеждами, а также собраться вместе в качестве верующих в Иисуса Христа! Эти встречи воплощают мечту Христа, о которой тот поведал на тайной Вечере: ”Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня” (Ин. 17:21). Если мы будем смотреть на себя как на паломников, вступивших на общий путь, то мы научимся без страха и недоверия поручать свои сердца попутчикам и наши духовные искания будут устремлены к одной цели: поиску мира в лице единого Бога. Умение доверять друг другу является источником счастья и таким же результатом усилий, так и достижение мира: ”Блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими” (Мф. 5:9).

Прекрасную фреску в алтаре этого храма венчает цитата из Евангелия от Матфея: ”Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас” (Мф.11:28). Вы, молодые христиане, можете найти сходства вашей жизни с этим отрывком из Евангелия.

В предыдущих строках Матфей рассказывает нам о том, что Иисус был опечален тем, что люди нередко оставляли его проповеди без внимания (см. Мф. 11:16-19). Также и вы, будучи молодыми людьми, иной раз чувствуете, что взрослые не понимают ваших надежд и стремлений, с недоверием относятся к вашему счастью и к вашим тревогам, осуждают вас за ваши поступки. Во время консультаций, предшествующих будущему Синоду, который будет посвящён теме молодёжи, многие из вас выразили пожелание иметь в своей жизни человека, который бы вас понимал, не осуждал бы вас, а также был бы способен ответить на ваши вопросы (см. Synod on Young People, Instrumentum Laboris, 132). Церковные служители, и здесь я имею в виду представителей любой институционализированной религиозной организации, иной раз имеют установки, которые позволяют им говорить, советовать, опираться на собственный опыт, вместо того, чтобы слушать, позволять задавать себе вопросы, а также руководствоваться тем, чем живёте вы. Мы знаем, что вы хотели бы, ”чтобы вас сопровождал не строгий судья, не напуганный или чрезмерно опекающий родитель, способствующий возникновению зависимых отношений, а кто-то, кто не боится собственных слабостей и позволяет засиять сокровищу, которое он хранит внутри, подобно глиняному сосуду” (ср. Кор. 2. 4:7), (ibid., 142). Сегодня я хочу сказать вам, что Церковь желает плакать вместе с вами, когда вы плачете, смехом и аплодисментами сопровождать вас в вашей радости, а также поддерживать вас в стремлении стать последователями Господа.

ТОП

Иисус говорил о городах, в которых он побывал, чтобы явить свои чудеса и показать знаки великой любви и близости к людям. Его огорчило то, что люди не были способны понять, что перемены, которые он принёс, были неотложными. Он даже сказал, что жители иных городов были более упрямыми и чёрствыми, чем жители Содома (см. Мф. 11:20-24). Когда мы, взрослые, отказываемся признать какой-либо свершившийся факт, вы откровенно говорите нам: ”Разве ты этого не видишь?” Те из вас, кто более прямолинеен, могут даже сказать: ”Разве ты не понимаешь, что тебя больше никто не слушает, что тебе больше никто не верит?” Мы тоже нуждаемся в обращении, мы должны понять, что для того, чтобы быть рядом с вами, мы должны поменять многое из того, что отталкивают вас. Мы знаем, и вы нам об этом говорили, что многие молодые люди не обращаются к Церкви, потому что не видят в ней собеседника, который заслуживает внимания. На самом деле, молодые люди иной раз даже просят Церковь оставить их в покое, потому что находят её присутствие скучным или раздражающим. Их возмущают скандалы, связанные с сексом или финансами, которые не были подвергнуты недвусмысленному осуждению, неподготовленность Церкви к пониманию жизни и чувств молодёжи, а также пассивная роль, которую Церковь придаёт молодым людям (см. Synod on Young People, Instrumentum Laboris, 66). И это лишь малая часть ваших заявлений. Мы хотели бы ответить на них вашими же словами, мы хотели бы стать ”прозрачным, принимающим, честным, привлекательным, общительным, доступным, радостным и интерактивными сообществом” (ibid. 67).

В строках Евангелия, которые непосредственно предшествуют надписи над этой фреской, Иисус начинает восхвалять Отца. Он делает это потому, что осознаёт, что те, кто постиг суть его послания и кто понял его как личность, — это дети. Глядя на всех вас, собравшихся вместе и поющих, я хотел бы присоединиться к словам Иисуса и выразить своё восхищение тем, что несмотря на нехватку аргументов у Церкви, молодёжь продолжает открывать для себя Христа в наших общинах. Ибо мы знаем, что там, где есть Христос, там всегда будет обновление, там всегда будут возможности для обращения в веру и для расставания со всем, что отделяет человека от Бога и от ближнего. Там, где есть Христос, всегда присутствует Святой Дух. Вы сегодня являетесь воплощением этого чуда Христа.

Я повторю Его слова: ”Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас” (Мф. 11:28). Я произношу эти слова с убеждением, что невзирая на все наши различия и ограничения, Христос является причиной, по которой мы здесь собрались. Мы не знаем большей умиротворённости, чем та, которую мы чувствуем, когда позволяем Христу разделить с нами наши тяготы. Нам также известно, что по-прежнему есть немало людей, которые не знают Его и живут в печали и смятении. В написанной 10 лет назад песне одной популярной эстонской певицы есть строки: ”Любовь умерла, любовь ушла, любовь здесь больше не живёт” (Керли Кыйв, ”Любовь умерла”). Многие люди имеют такой жизненный опыт: они замечают, что их родители больше не любят друг друга, или что проходит любовь молодожёнов. Люди, которые были вынуждены эмигрировать в поисках работы, испытывают глубокую боль из-за того, что окружающие равнодушны к их проблемам, а также из-за того, что местные жители относятся к ним недоверием. Может показаться, что любовь действительно умерла, но мы знаем, что это не так, мы готовы об этом заявить, у нас есть послание к миру и мы готовы подкрепить его действиями. Вы — это поколение визуальных образов и действий, а не спекуляций и теорий.

И это именно то, что любит Христос, потому что он творил добро при жизни, а в смерти предпочёл словам убедительное послание креста. Нас объединяет вера в Христа, и Он ждёт, чтобы мы поведали о Нём всем молодым людям, которые утратили смысл жизни. Призываю вас принять новизну, которую Господь приносит в нашу жизнь, новизну, которая подталкивает нас к новым начинаниям, к тому, чтобы мы шли к самым травмированным людям. К тем, кто несмотря на маску поверхностности и конформизма, продолжают искать ответ на вопрос о смысле жизни. Мы не одиноки на своём пути, Господь всегда с нами, он не страшится окраин жизни, потому что сам становится окраиной (см. Фил. 2:6-8; Ин. 1:14). Поэтому, если мы найдём в себе смелость покинуть зону комфорта и устремиться к окраинам, то мы обретём Его, потому что Он уже там. Христос уже там, в душевных и телесных муках наших ближних. Он уже там (Gaudete et Exsultate, 135).

Любовь не умерла. Она зовёт и направляет нас. Призываю вас молить Господа о том, чтобы он даровал нам апостольскую силу для того, чтобы нести Евангелие другим людям и не превращать нашу христианскую жизнь в музей воспоминаний. Пусть Святой Дух поможет нам видеть историю человечества в свете воскресшего Христа, чтобы Церковь могла продолжать двигаться вперёд, неся в себе чудеса Господа (см. ibid, 139), возвращая себе молодость, радость и красоту Святой Девы, которая идёт навстречу Господу".

Источник: "Католический Таллин"

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